Es gibt Abende, die man plant, und es gibt Abende, die man erlebt. Das Crossover aus Dinner, Kennenlernen und Baumhaus-Übernachtung in Odenthal gehört zur zweiten Sorte.

Am Donnerstag, 19. November 2026, ab 18:00 Uhr, lädt der KStA Genuss-Club in Zusammenarbeit mit dem Restaurant maiBeck und dem Hochseilgarten K1 zu einem Abend ein, der exklusiv für unsere Mitglieder entsteht. Die Plätze sind limitiert, denn es gibt insgesamt nur 30. Wer dabei sein will, sichert sich seine Karten hier direkt auf rausgegangen.de.

Neben einem köstlichen Dinner vom Restaurant Maibeck samt Getränken wartet das traumhafte Ambiente des Hochseilgartens K1 inmitten der Natur des Bergischen Landes an diesem Abend auf Sie. Copyright: Anton Krasniqi / Maibeck / Hochseilgarten K1

Das Maibeck sorgt für allerlei Köstliches an diesem Abend

Der Abend beginnt mit kleinen Begrüßungsbissen: einem veganen Fleischsalat mit Roggenbrot, Kalbs-Frikadellchenvom Outdoor-Grill, einer Kölschen Kimchi, Old Amsterdam Bitterballen und Chips, die sich auch als Beilage bestellen lassen. Danach wird es warm: Rauch-Tofu, der wie Schaschlik serviert wird, mit roter Zwiebel, geschmorter Paprika und Ketjap Manis vom Outdoor-Grill. Dazu gegrillter Pulpo mit fruchtig-scharfer Currysauce und Limetten-Schmand. Die KIKOK-Karage mit Salz-Zitronen-Remoulade und eine herzhafte Wildschwein-Gulaschsuppe mit Röggelchen runden den Hauptteil ab.

Zum Abschluss wartet Süßes: ein Schokoladenpudding mit Vanillecreme und eine Crème brûlée mit Meersalz und Zwetschgen. Dazu serviert das Maibeck eine sorgfältig ausgewählte Getränkeauswahl: prickelnden Riesling Crémant vom Weingut Winterling, einen Riesling „Grauschiefer“ vom Weingut Schmitges an der Mosel, einen Chablis St. Pierre aus dem Burgund und einen Vino Nobile di Montepulciano aus der Toskana. Wer es lieber klassisch mag, bekommt Gaffel Kölsch vom Fass oder Radeberger Pilsener. Ein Abend, an dem jeder Gang eine kleine Geschichte erzählt, und das ausschließlich für unsere Mitglieder. Wer den Genuss-Club kennt, weiß, wie selten solche Momente sind. Jetzt Ticket sichern auf rausgegangen.de

Verschiedene Snacks zum Einstieg, vier warme Gerichte und zwei Desserts nebst Getränken bringt das Restaurant Maibeck an diesem Abend auf die Teller und in die Gläser. Copyright: Maibeck / Hochseilgarten K1

Buchen Sie ein Übernachtungserlebnis der Extraklasse dazu

Wer den Abend nicht vorzeitig beenden möchte, kann im Anschluss in einem der Baumhäuser übernachten. Die Häuser stehen inmitten der Natur des Bergischen Landes und bieten ein authentisches Naturerlebnis, ohne auf Komfort zu verzichten: Jedes Baumhaus verfügt über Fußbodenheizung, ein eigenes Badezimmer mit Dusche und WC sowie Bettwäsche und Handtücher. Am nächsten Morgen wartet ein Frühstückskorb mit Joghurt, Müsli, Croissants, Zimtschnecken, Orangensaft sowie Kaffee und Tee, der zur gewünschten Zeit direkt ins Baumhaus geliefert wird. Morgens Vogelgezwitscher statt Wecker, abends Sternenhimmel statt Stadtlicht.

Das Übernachtungspaket Dinner und Baumhaus ist ein Angebot für zwei Personen und kann nur als Zweier-Ticket-Bundle gebucht werden. Die Plätze sind begrenzt: 12 Plätze mit Übernachtung stehen zur Verfügung. Zweier-Bundle mit Übernachtung sichern

Die außergewöhnlichen Baumhäuser inmitten der traumhaften Natur im Bergischen Land sind hervorragend ausgestattet und können es problemlos mit Top-Hotels aufnehmen. Copyright: Maibeck / Hochseilgarten K1

Die Eckdaten dieses außergewöhnlichen Abends im Überblick

Datum: Donnerstag, 19. November 2026

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Schallemicher Straße 40, 51519 Odenthal

Plätze: 30 insgesamt, davon 18x nur Dinner und 12x Dinner mit Übernachtung im Baumhaus

Preis "Nur Dinner": 139 € pro Person

Preis "Dinner & Übernachtung": 538 € für zwei Personen (nur als Zweier-Bundle buchbar)

Tickets: Direkt hier bei rausgegangen.de

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