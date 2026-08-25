Genuss-Club:Mitglieder bekommen besondere Einblicke in die Schatzkammer

Acht besondere Weine gab es in der ehrwürdigen Schatzkammer des Kölner Weinkeller dreizehn Meter unter der Erde zu verkosten. Vom ausgesuchten Winzerchampagner bis zur Entdeckung aus den Berge der Sierre de Gredos nordwestlich von Madrid. „Was ich am Wein am meisten liebe“, meinte Andreas Brensing, „ist seine Vielfalt. Nicht nur die Vielfalt des Geschmacks auch die der Geschichten, der Menschen und der Orte an denen sie entstehen, die Vielfalt der Kultur halt.“

Wine-Scout und -Consultant der Rewe Group und langjähriger Geschäftsführer des Kölner Weinkellers, Andreas Brensing führte gekonnt durch den Abend und die exklusiven Weine. Copyright: Kölner Weinkeller

Es ging los mit einem Champagner von einem jungen Winzer im eher unbekannten Süden der Champagne. Die Weißweine kamen aus Deutschland und aus Spanien von einem Weinberg in den abgelegenen Bergen Galiziens auf dem über hundert Jahre alte Rebstöcke stehen. Sommerlich und trotzdem mehr als ein Sommerwein, war der in Deutschland kaum vertretene Provence-Rosé von Château les Valentines, „einer meiner Lieblingsweine“, gestand Brensing.

Einige hochexquisite Tropfen gab es zur Verköstigung in der Schatzkammer des Kölner Weinkellers Copyright: Kölner Weinkeller

Beim Rotwein durfte man das „deutsche Pinot Wunder“ bestaunen, wie Brensing es ausdrückte und was die Garnacha Rebe unter den besonderen Bedingungen der kargen spanischen Berge hervorbringt. Zum Abschluss gab es noch eine Rarität von der Mosel, ein 12 Jahre alter Riesling Kabinettwein aus dem Grünhäuser Bruderberg. „Weißwein? So lange gereift und dann doch so frisch und fein“, brachte ein Teilnehmer erstaunt hervor, „das hätte ich nie gedacht…“. Ein Abend als eine Einladung die Vielfalt der Weinwelt kennen und schätzen zu lernen und entdeckungsfreudig zu bleiben.

Übrigens: Die nächste Entdeckungsreise im Kölner Weinkeller exklusiv für Mitglieder des KStA-Genuss-Clubs findetschon ganz bald statt. Natürlich mit anderen Weinen, denn es gibt ja noch viel zu Entdecken. Tragen Sie sich also kostenfrei und unverbindlich hier für den Genuss-Club ein und werden Sie Mitglied...