Genuss-ClubRock n' Roll trifft Gourmet-Küche bei DEINSpeisesalon
30 Jahre Catering im Rock’n’Roll-Business, Geschichten von Arena-Touren und ein Fünf-Gänge-Menü, das musikalische Legenden auf den Teller bringt: Jutta Landkotsch und Sebastian Zimmermann von DEINSpeisesalon laden zum exklusiven Genuss-Club-Abend nach Ehrenfeld. 70 Plätze gibt es – mehr nicht.
Was haben die Rolling Stones, Herbert Grönemeyer, Billie Eilish und auch noch der 1. FC Köln mit einem Abendessen in Köln-Ehrenfeld zu tun? Am 5. November sehr viel. Dann öffnet DEINSpeisesalon für den KStA Genuss-Club die Türen – und nimmt die Gäste mit hinter die Kulissen von mehr als 30 Jahren Catering im Rock’n’Roll-Business und in ausgewählten Business-Logen-Bereichen des 1. FC Köln. Hier können Sie sich Tickets sichern und dabei sein!
Inhaberin Jutta Landkotsch und Geschäftsführer Sebastian Zimmermann haben einiges zu erzählen: von Arena-Touren mit den Rolling Stones, Köstlichkeiten für Herbert Grönemeyer und dem Catering für Weltstar Billie Eilish. Dazu kommen Geschichten aus dem RheinEnergie Stadion - DEINSpeisesalon verantwortet dort das Business-Catering in ausgewählten Bereichen und versorgt zahlreiche Logen und die Menschen, die dort zusammenkommen.
Fünf-Gang-Menü inkl. Getränken für 129€ pro Person
Doch an diesem Abend bleibt es nicht bei den Anekdoten. Die Küche spielt selbst groß auf – mit einem Fünf-Gänge-Menü, das den Sound des Abends aufgreift. Zum Ankommen gibt es Fingerfood in der DEINSpeisesalon Bakery. Danach eröffnet Gitarrenlegende Santana den kulinarischen Reigen mit einem Latin-Soul-Einstieg. Zum Zwischengang trifft Herbert Grönemeyer auf Jakobsmuschel. Für den Hauptgang übernehmen die Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards und Co. stehen Pate für geschmorte Rinderbäckchen; eine vegetarische Alternative ist ebenfalls vorgesehen. Zum Finale kommt Billie Eilish nach Ehrenfeld – nicht auf die Bühne, sondern als Inspiration für Zartbitterschokoladen-Crémeux.
Das ist kein Konzertabend und keine gewöhnliche Küchenführung. Es ist eine Einladung, die Geschichten hinter dem Catering für Weltstars und Fußball-Profis kennenzulernen – und dabei zu erleben, wie viel Genuss, Handwerk und Rock’n’Roll in einem Menü stecken können. Getränke sind inklusive.
70 Gäste, fünf Gänge und mehr als 30 Jahre Rock’n’Roll-Geschichten
Wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt ein Ticket sichern. Der Abend kostet 129 Euro pro Person für ein 5-Gang-Menü inkl. Getränken und findet am Donnerstag, 5. November 2026, ab 18.30 Uhr bei DEINSpeisesalon, Oskar-Jäger-Straße 173, in Köln statt.
Jetzt Ticket für den exklusiven Genuss-Club-Abend sichern – es gibt nur 70 Plätze.