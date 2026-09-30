Was haben die Rolling Stones, Herbert Grönemeyer, Billie Eilish und auch noch der 1. FC Köln mit einem Abendessen in Köln-Ehrenfeld zu tun? Am 5. November sehr viel. Dann öffnet DEINSpeisesalon für den KStA Genuss-Club die Türen – und nimmt die Gäste mit hinter die Kulissen von mehr als 30 Jahren Catering im Rock’n’Roll-Business und in ausgewählten Business-Logen-Bereichen des 1. FC Köln. Hier können Sie sich Tickets sichern und dabei sein!

Inhaberin Jutta Landkotsch und Geschäftsführer Sebastian Zimmermann haben einiges zu erzählen: von Arena-Touren mit den Rolling Stones, Köstlichkeiten für Herbert Grönemeyer und dem Catering für Weltstar Billie Eilish. Dazu kommen Geschichten aus dem RheinEnergie Stadion - DEINSpeisesalon verantwortet dort das Business-Catering in ausgewählten Bereichen und versorgt zahlreiche Logen und die Menschen, die dort zusammenkommen.

Am 05.11. erwartet Sie ein ganz besonderer Abend samt 5-Gang-Menü inkl. Getränken bei DEINSpeisesalon. Jetzt Tickets sichern! Copyright: DEINSpeisesalon

Fünf-Gang-Menü inkl. Getränken für 129€ pro Person

Doch an diesem Abend bleibt es nicht bei den Anekdoten. Die Küche spielt selbst groß auf – mit einem Fünf-Gänge-Menü, das den Sound des Abends aufgreift. Zum Ankommen gibt es Fingerfood in der DEINSpeisesalon Bakery. Danach eröffnet Gitarrenlegende Santana den kulinarischen Reigen mit einem Latin-Soul-Einstieg. Zum Zwischengang trifft Herbert Grönemeyer auf Jakobsmuschel. Für den Hauptgang übernehmen die Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards und Co. stehen Pate für geschmorte Rinderbäckchen; eine vegetarische Alternative ist ebenfalls vorgesehen. Zum Finale kommt Billie Eilish nach Ehrenfeld – nicht auf die Bühne, sondern als Inspiration für Zartbitterschokoladen-Crémeux.

Zu den Tickets!

Das ist kein Konzertabend und keine gewöhnliche Küchenführung. Es ist eine Einladung, die Geschichten hinter dem Catering für Weltstars und Fußball-Profis kennenzulernen – und dabei zu erleben, wie viel Genuss, Handwerk und Rock’n’Roll in einem Menü stecken können. Getränke sind inklusive.

Die Inhaberin und der Geschäftsführer von DEINSpeisesalon blicken auf über 30 bewegte Jahre im Rock n' Roll zurück und haben einige Anekdoten parat. Copyright: DEINSpeisesalon

70 Gäste, fünf Gänge und mehr als 30 Jahre Rock’n’Roll-Geschichten

Wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt ein Ticket sichern. Der Abend kostet 129 Euro pro Person für ein 5-Gang-Menü inkl. Getränken und findet am Donnerstag, 5. November 2026, ab 18.30 Uhr bei DEINSpeisesalon, Oskar-Jäger-Straße 173, in Köln statt.

Jetzt Ticket für den exklusiven Genuss-Club-Abend sichern – es gibt nur 70 Plätze.