Den krönenden Abschluss der Bergischen Genusstage bildet das „Grande Finale" am Freitag, 1. November 2026, im Hotel & Restaurant Altenberger Hof in Odenthal-Altenberg. Mit einem umfassenden Genusserlebnis wird dieses Abschluss-Event zum kulinarischen Highlight der gesamten Festivalwoche.

Ab 12 Uhr begrüßen Sie Initiator Markus Bartha und Moderator Wolfgang Fassbender – der renommierte Foodjournalist und Weinkritiker der NZZ, der wie ein roter Faden durch alle Veranstaltungen führt. Der Tag beginnt mit einem eleganten Champagnerempfang von Laurent-Perrier aus der Magnum, begleitet von Küchenchef Eiko Scharfenberger.

Das Programm wartet mit Höhepunkten auf: Ein exklusiver Aperitif mit dem 224 Gin aus Odenthal und edlen Spezialitäten von Reisetbauer aus Österreich leitet zum kulinarischen Kern über. Als besonderes Highlight erwartet Sie eine Austerndegustation durch Deutschlands einzigen Austernsommelier – ein Kölner mit internationalem Ruf. Eine feine Kaviar-Verkostung rundet die kulinarischen Kostbarkeiten ab.

Der Bergische Markt präsentiert regionale Manufakturen: vom handwerklichen Bergischen Bräu über die Reifespezialisten von Ausgereift bis hin zum traditionellen Leobrot.

Bei den Bergischen Genusstagen dürften sich die KStA Genuss.Club Mitglieder genau in ihrem Element fühlen. Copyright: Bergische Genusstage

Anschließend serviert Küchenchef Scharfenberger fünf edle Fine-Dining-Gänge, perfekt begleitet durch internationale Weine vom Weingut Neumeister aus der Steiermark. Den Abschluss bildet ein feiner Digestif von Reisetbauer, hochwertige Kaffeespezialitäten und Live-Musik zum Genießen. Der gemeinsame Ausklang endet gegen 16 Uhr.

Seien Sie mit etwas Glück dabei beim Grande Finale der Bergischen Genusstage Copyright: Bergische Genusstage

Gewinnen Sie zwei VIP-Plätze für diesen außergewöhnlichen Tag

Mit etwas Glück können Sie diesen kulinarischen Gipfel kostenfrei erleben. Nehmen Sie einfach an unserem Gewinnspiel teil und sichern Sie sich die Chance auf zwei exklusive Tickets für das Grande Finale.

Es warten kulinarische Highlights im Rahmen der Bergischen Genusstage auf Sie Copyright: Bergische Genusstage

Gewinnwert pro Ticket: EUR 199,-



Gewinnspielzeitraum: Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 27.09.2026 um 20:00 Uhr. Der Gewinner wird am Montag, den 28.09.2026 spätestens bis 10:00 Uhr benachrichtigt – damit bleibt Zeit für die Vorbereitung auf diesen besonderen Abend.

Weitere Informationen und Ticketbuchung unter www.bergische-genusstage.de