Spitzenpferde und Spitzenjockeys beim größten Renntag der Saison! Seien Sie mit etwas Glück am 27.09.2026 beim Renntag dabei und gewinnen Sie vier Tickets samt Kölsch Flatrate und Buffet mit Kölschen Happen.

Hier geht's direkt zum Gewinnspiel.

Die Zuschauer dürfen sich mit dem Mehl-Mülhens-Stiftung – 64. Preis von Europa auf ein Rennen der weltweit höchsten Kategorie sowie auf ein traditionell stark und international besetztes Starterfeld freuen.

Der Preis von Europa gehört erneut zu den offiziellen **„Win and You’re In“-Qualifikationsrennen für den Japan Cup. Der Sieger erhält damit automatisch eine Einladung zu einem der bedeutendsten Galopprennen der Welt.

Seien Sie mit etwas Glück beim Renntag des Jahres auf der Galopprennbahn Köln-Weidenpesch dabei. Copyright: KölnGalopp

Kölsch statt Champagner in der Schreckenskammer Alm

Ihr potenzieller Gewinn umfasst den Eintritt zum Renntag für 4 Personen, den Zutritt zur Schreckenskammer Alm, sowie eine Kölsch-Flatrate während der Veranstaltung.

Begleitet wird das Ganze von einem kleinen, fein abgestimmten Buffet mit herzhaften Kölschen Happen und einer hausgemachten Suppe zum frisch gezapften Schreckenskammer Kölsch. Weitere Getränke sind separat erhältlich.

Der Zeitrahmen der Kölsch-Flatrate erstreckt sich von einer Stunde vor dem ersten Rennen bis eine halbe Stunde nach dem letzten Rennen, sodass Sie das Renngeschehen in vollen Zügen genießen können.

Das Konzept ist bewusst ungezwungen gehalten: Es gibt keine feste Platzwahl. Im Innenbereich der Alm bleibt die rustikale Bestuhlung erhalten, während auf der Terrasse Stehtische für eine lockere, kommunikative Atmosphäre sorgen. Der Wert des Gewinns beträgt 65,- € pro Person und ein Gewinner bekommt alle 4 Tickets.

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Gewinnspielzeitraum: Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 25.09.2026 um 10:00 Uhr. Der Gewinner wird am Freitag, den 25.09.2026 spätestens bis 12:00 Uhr benachrichtigt.

Weitere Informationen und Ticketbuchung unter https://tickets.koeln-galopp.de/tickets/preis-von-europa-2026