„Ich fühle mich sehr geehrt“Kölner eröffnet in Podolskis Laden ein Pop-Up mit Açaí-Bowls

„Açaí ist kein Spaß. Ich nehme das sehr ernst.“ Der Kölner Gastronom Kassim Hussain (31) weiß, wie streng Fans des Trend-Foods sein können, besonders online. „Es darf nicht zu süß sein, muss intensiv schmecken und die Konsistenz muss möglichst fest sein.“

Genau das will Kassim (@bykassim) jetzt in seinem Pop-up-Store liefern, der am heutigen Freitag eröffnet hat. Für den Erfolg seines Projekts spricht der bekannte Standort: Lukas Podolski überlässt Kassim bis zum 10. März seine Eisdiele „Ice Cream United“ in der Nähe des Brüsseler Platzes. Poldis Eis ist währenddessen in der Winterpause.

Für Kassim ist es die Rückkehr nach einer schwierigen Zeit. Bekannt wurde er 2023 mit der Eröffnung von seinem Farang Café an der Aachener Straße. Dort hatte er sich auf japanische Soufflé-Pancakes spezialisiert.

Poldi will bei Farang vorbeikommen

Anfang dieses Jahres musste er schließen, weil der Vermieter gekündigt hatte. Mehr wolle er dazu vorerst nicht sagen. Es sei eine harte Zeit gewesen, räumt er ein als wir ihn vor der Eröffnung seines Pop-Ups treffen. Nach dem Aus arbeitete er im Gastro-Marketing. Aber selbst wieder aktiv zu werden, habe ihm sehr gefehlt.

Daraufhin sei Kassim auf die Suche nach einem neuen Standort gegangen und habe sich dabei auch bei Podolskis Team gemeldet. „Sie haben schnell geantwortet, weil sie meine Geschichte verfolgt haben und mich kannten“, freut er sich. „Die Zusammenarbeit war bisher super entspannt.“

Podolski hat Hussain nach eigener Aussage noch nicht getroffen. Er wolle zwar im Laden vorbeikommen, wann sei aber nicht klar. „Er steht für die Stadt, der ist hier so involviert, macht hier so viele Sachen und ist fast schon das Gesicht von Köln“, schwärmt Kassim. „Ich fühle mich deshalb sehr geehrt, bei ihm mein Pop-Up machen zu dürfen.“

Açaí-Bowls bietet das Farang-Pop-Up in sechs Versionen. Zur Auswahl stehen zahlreiche Toppings und Soßen. Copyright: Lia Gasch

Seine beliebten Pancakes gibt es dort nicht mehr. Açaí-Bowls seien ursprünglich nur als Zusatzprodukt für das Pop-Up geplant gewesen. Dann sei ein Hersteller über Social Media auf ihn zugekommen. Weil das Produkt so gut schmecke, habe er sich schließlich entschieden, nur die Bowls anzubieten.

„Für mich ist Oakberry der Top-Anbieter, aber dieses Açaí, das ich gefunden habe, ist mindestens auf demselben Level, wenn nicht sogar besser“, so Kassim. Über seine Bowls sagt er: „Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist schon deutschlandweit eines der besten Açaí.“

Der zweite Grund für das Soufflé-Pancake-Aus ist praktischer. Sie seien schwierig herzustellen und eine aufwendige Einarbeitung mehrerer Mitarbeitender lohne sich kaum für das Pop-Up.

Auf der Karte stehen neben Açaí-Bowls (ab 9,90 Euro) mit Chia-Pudding und zahlreichen Toppings auch Matcha (ab 5,90 Euro), Chai und Oolong-Tee. Obendrauf gibt es optional Cream Cloud Foam in verschiedenen Geschmäckern. Die Pistaziencreme, die im ersten Café sehr beliebt gewesen sei, kann man jetzt in einer Bowl genießen.

Das Pop-up sieht der Gastronom als Test. Er will sehen, ob die Gäste der Marke Farang vertrauen und nicht nur wegen der Pancakes kamen.

Kassim ist zuversichtlich und will sein Farang Café zurückbringen. „Es laufen verschiedene Gespräche, sowohl mit dem Team hier – man sagt, man macht da was zusammen weiter – oder es kommt wieder ein fester Standort in Köln.“

Pop-Up von „Farang Café“ bei „Ice Cream United“: Brüsseler Str. 71, 50672 Köln. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 23 Uhr.