Dass der Chefkoch am Ende eines Abends an die Tische kommt und sich nach dem Wohl seiner Gäste erkundigt, ist in vielen gehobenen Restaurants üblich. Viel mehr bekommt der Gast in der Regel aber nicht mit von der Person, die dem Vorangegangenen seine Handschrift verleiht.

Bei der Reihe „Meet the Chef“ des KStA-Genuss-Clubs steht der Kontakt zwischen Gastronom und Gast dagegen im Mittelpunkt. Zur zweiten Ausgabe der Reihe begrüßte Sternekoch Maximilian Lorenz 40 Gäste des KStA-Genuss-Clubs im Kunibertsviertel. In der Johannisstraße betreibt Lorenz das nach ihm benannte Sternerestaurant und das angeschlossene Weinlokal „Heinzhermann“.

KStA-Genuss-Club: Talk mit dem Sternekoch

Im Talk mit Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“, berichtet Lorenz auch von seinen Anfängen als Koch. Schon als er zehn Jahre alt war, durfte er Drei-Sterne-Koch Dieter Müller im Schlosshotel Lerbach über die Schultern schauen. Später arbeitete er dort auch. Nach wie vor zählt Müller zu seinen Vorbildern. „Ich habe dort das Kochen verstanden, aber vor allem habe ich den Umgang mit Menschen verstanden.“

2018 eröffnete Lorenz die beiden Lokale auf der Johannisstraße. Kurz darauf zeichnete der Guide Michelin das Restaurant „Maximilian Lorenz“ mit einem Stern aus. Zum Unternehmen zählen mittlerweile auch ein Weinladen, ein Streetfood-Laden und ein Catering- und Eventzweig. All das betreibt Lorenz mit einem jungen Team mit flachen Hierarchien. „Im operativen Bereich bin ich mit 35 Jahren der zweitälteste“, sagt Lorenz.

Maximilian Lorenz nahm sich viel Zeit für die Gäste des KStA-Genuss-Club Copyright: Arton Krasniqi

Auch von den wirtschaftlichen Herausforderungen in der Gastronomie spricht der Sternekoch. Doch auch, wenn es schwerer werde, wirtschaftlich zu arbeiten, sei die Motivation nach wie vor hoch. „Sie erreichen von morgens bis abends schlechte Nachrichten, immer wieder neue Katastrophen. Wir wollen Sie abholen und dafür sorgen, dass Sie wieder Spaß haben, am Miteinander und am Genuss.“ Essen finde in der Regel in Gesellschaft statt, mit Menschen, die man schätzt. Essen habe etwas Hochintimes und sehr Entschleunigendes. „Wenn wir mal ehrlich sind: Essen und Trinken ist das Schönste auf der Welt.“

Tiere und Pflanzen werden komplett verwertet

Anschließend serviert das Team von Maximilian Lorenz ein Vier-Gänge-Menü, das die Konzepte aus dem Sternerestaurant und dem Weinlokal vereint. Dabei setzt die Küche auf das sogenannte Nose-to-tail-Prinzip, bei dem Tiere vollständig verwertet werden. „Wenn ich ein Tier bewusst für den Genuss töte, muss das Tier zu 100 Prozent ethisch, moralisch und fachlich verwertet werden“, erklärt Lorenz.

Bereits im Februar und März servierte das Restaurant etwa Helgoländer Hummer, der nur bis April gejagt wird. Die Hummerschalen wurden zunächst eingefroren. Monate später ist daraus ein Krustentier-Aufguss entstanden, der beim „Meet the Chef“-Abend die Teigtaschen mit Miesmuschel begleitet. Im pflanzlichen Bereich wird viel mit Fermentation gearbeitet. Im Dessert werden Birnen verarbeitet, die bereits vor einem Jahr eingelegt wurden. Auch der Strunk vom Kohl oder Kartoffelschalen finden in der Küche noch Verwendung.

Auch am Ende des Abends nimmt sich Lorenz Zeit, setzt sich an die Tische und beantwortet die noch offenen Fragen der interessierten Gäste.

Das Menü des Abends