Im November können Gäste der Kölner Restaurants von Sternekoch Maximilian Lorenz zu vergünstigten Konditionen ein mehrgängiges Menü genießen – als Teil der neuen Aktion „KStA-Menü des Monats“. Die Buchung ist unkompliziert: Gäste müssen bei der Reservierung im Online-Buchungssystem der Restaurants einfach nur den Code „KSTA“ angeben. Die Buchung ist ab sofort möglich.

Im Sternerestaurant gibt es mit dem Code das Vier-Gang-Menü für 99 Euro (ohne Getränke). Das Angebot gilt von Dienstag bis Samstag, nur abends. Das gibt es zu essen:

Gebeiztes Filet vom Bachsaibling, geschmorte Landquitte, Herbstkräuter, Kürbiskerne Knuspertasche von der Miesmuschel, Buchweizengebäck, Krustentieraufguß, Eigelbcreme Falscher Hase „königlich“: Gänseleber, Rinderjus, Gemüseacker Lagerbirne, Rieslingschaum, Rosmarin, Weisse Schokolade (Vegetarische Optionen möglich)

Ein besonderes Angebot macht Maximilian Lorenz auch im angeschlossenen Weinlokal „heinzhermann“. Dort gibt es mit dem Code „KSTA“ für 99 Euro ein Drei-Gang-Menü inklusive Weinbegleitung. Das Angebot gilt Montag bis Samstag, mittags und abends. Das gibt es zu essen:

Tatar vom heimischen Rind, grobe Senf-Mayonnaise, marinierter Spitzkohloder Eingelegter Kürbis, knackiger Feldsalat, Kräuter der Provence, gelber Fetakäse, Aceto Balsamico de Modena Oma Bärbels Gänsebraten, glasierte Kartoffelklöße, Apfel-Gewürz-Rotkohl oder Frische Bandnudeln, Süßrahmbutter, frischer Trüffel, gerösteter Thymiancrunch Creme brulée vom Obstgeist, hausgemachtes Zimt-Schokoladeneis, Sesamcrunch Weinbegleitung: ML new horizon, Cuvée 2025Lucarelli, Primitivo di Madura 2025Kracher, Auslese 2025Wasser inkl.

Restaurant „Maximilian Lorenz“ und Weinlokal „heinzhermann“, Johannisstraße 64, 50668 Köln, Dienstag bis Samstag 18 bis 22 Uhr.

www.maximilianlorenz.de