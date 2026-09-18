Im Oktober (ab dem 07.10 bis zum 05.11) können Gäste des Kölner Restaurants The Dutch bei Küchenchef Joschua Tepner zu vergünstigten Konditionen ein mehrgängiges Menü genießen – als Teil der neuen Aktion „KStA-Menü des Monats“ vom KStA Genuss-Club. Die Buchung ist unkompliziert: Gäste müssen bei der Reservierung im Online-Buchungssystem des Restaurants unter dem Feld "Sonderwunsch" einfach nur den Code „KSTA“ angeben. Hier geht's direkt zur Buchung.

3-Gang-Menü an vier Abenden in der Woche

Joschua Tepner bietet im The Dutch den KStA Genuss-Club Mitgliedern und Leserinnen und Lesern ein 3-Gang-Menü inkl. 1 Glas Wein, Wasser & Kaffee. Immer Abends können Sie das Angebot am Montag, Mittwoch, Donnerstag oder Sonntag wahrnehmen und die Plätze sind pro Abend auf 20 limitiert.

Das 3-Gang-Menü inkl. 1 Glas Wein, Wasser & Kaffee wird Ihnen dabei zu einem absoluten "KStA Genuss-Club Sonderpreis" von 89,-€ angeboten und Sie müssen bei Ihrer Tischreservierung im Feld "Sonderwunsch" lediglich den Code "KSTA" angeben.

Zur Buchung gelangen Sie direkt hier!

KStA-Genuss Club präsentiert: Meet the Chef - #02 Joschua Tepner im The Dutch

Der KStA-Genuss-Club und Joschua Tepner veranstalten am 05. Oktober 2026 das zweite Event der neuen Reihe „Meet the Chef“. Dabei lernen die Besucherinnen und Besucher die besten Köchinnen und Köche der Stadt persönlich kennen. Im The Dutch wird Spitzenkoch Joschua Tepner zunächst von seinen kulinarischen Abenteuern, seinem Werdegang, seiner Philosophie, seinem Weg zum Spitzenkoch sowie Profi-Geheimtipps beim Kochen sprechen. Im Anschluss werden auch die Gäste Zeit und Gelegenheit haben, ihre Fragen an den Koch zu stellen.

Nach diesen Einblicken erwartet Sie ein Drei-Gang-Menü (inkl. 1 Glas Wein, Wasser und Kaffee), das speziell für diesen Abend konzipiert wurde.

Was Sie erwartet

Meet the Chef mit Spitzenkoch Joschua Tepner im The Dutch am 05. Oktober 2026

Beginn: 18.00 Uhr

Adresse: Birkenallee 32, 50858 Köln

Im Anschluss ab ca. 19:00 Uhr Drei-Gang-Menü inkl. 1 Glas Wein, Wasser und Kaffee (exkl. weiterer Getränke) im The Dutch

Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei Rausgegangen.de.

Preis: 129 Euro für den gesamten Abend inkl. „Meet the Chef“ und Drei-Gang-Menü inkl. 1 Glas Wein, Wasser und Kaffee (weitere Getränke exkl).