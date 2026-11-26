Die Cocktailbar Seiberts am Friesenwall ist in der Liste „The World’s 100 Best Cocktail Bars 2026“ auf Platz acht gelandet. Das geht aus der veröffentlichten Rangliste des Reiseportals Worth a Journey hervor. Unter den dort aufgeführten deutschen Bars liegt das Seiberts damit vorn.

Das Portal beschreibt das Lokal als kleine Cocktailbar mit gemütlicher Einrichtung und Innenhof. Hervorgehoben werden unter anderem Varianten der Cocktailklassiker Mai Tai und Negroni sowie die Einrichtung im Stil der 1920er-Jahre. Auf Platz eins der weltweiten Liste steht die Bar Hedonist im japanischen Osaka. Insgesamt führt das Ranking 100 Bars aus 32 Ländern auf.

Auch das Fachmagazin Falstaff hatte das Seiberts im Bar Guide 2026 hoch bewertet: Mit 98 von 100 Punkten teilte sich die Kölner Bar dem Kölner Stadt-Anzeiger zufolge den deutschen Spitzenplatz mit der Berliner Bar Velvet. Das Falstaff-Ranking ist eine eigenständige Bewertung und nicht mit der Liste von Worth a Journey gleichzusetzen. red)