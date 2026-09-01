Tapas gehören zu Spanien wie Sonne, Meer und lange Abende. Auch in Köln gibt es zahlreiche Restaurants und Bars, in denen die kleinen Gerichte zum Teilen auf den Tisch kommen – von klassischen spanischen Tapas bis zu Küchen, die das Konzept mit anderen Einflüssen verbinden. Mezze, französische Kleinigkeiten oder südamerikanische Snacks haben wir für diese Auswahl bewusst außen vor gelassen.

Stattdessen geht es hier um Restaurants, in denen Spanien auf der Speisekarte deutlich zu erkennen ist: mit Klassikern wie Patatas bravas, Pimientos de Padrón, Gambas oder Albóndigas, dazu spanischem Wein, Sangria und dem passenden Urlaubsgefühl. Nicht jedes Restaurant ist dabei zu 100 Prozent spanisch, manche Karten haben auch mediterrane oder internationale Einflüsse. Entscheidend ist: Wer Lust auf spanische Tapas hat, ist hier richtig. Wir stellen 15 Adressen in Köln vor.

Tapas in Köln

Hinweis: Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die genannten Restaurants unterliegen einer Auswahl. Ihr spanisches Lieblingsrestaurant ist nicht dabei? Dann schreiben Sie uns gerne an ksta-community@kstamedien.de.

El Allioli (Köln-Südstadt)

Tapas y Vino im El Alli Oli ist auch ein Lieblingsort von Julia Floß. Copyright: Max Grönert

Das kleine Ecklokal in Volksgartennähe ist längst kein Geheimtipp mehr für Südstädter. „Merita Gashi ist die Küchenchefin im El Allioli. „Mit Sicherheit ist sie einer der Gründe, wenn nicht der ultimative Grund, warum das kleine Tapas-Restaurant seit fast zwei Jahrzehnten so beliebt ist. Was die Dame kocht, schmeckt. Punkt“, schrieb unsere Restaurant-Expertin Julia Floß nach ihrem letzten Besuch hier. Die Tapas-Auswahl wechselt regelmäßig, Klassiker bleiben im Bestand. Lesen Sie hier unsere Restaurantkritik über das El Allioli. (rei)

Tapas y Vino El Allioli | Lothringer Str 1, 50677 Köln, 0221 932 0120 | www.el-alli-oli.de

Salera Tapas y mas (Köln-Neustadt-Nord)

Das Salera, Tapas y mas im Agnesviertel Copyright: Beatrix Kayser

Ein Stück Spanien im Herzen des Agnesviertels: Vor fast 10 Jahren hat Beatrix Kayser das Salera in der Balthasarstraße eröffnet. Heute ist das Restaurant hier nicht mehr wegzudenken. Neben einer wechselnden Tages-Tapas-Karte stehen mehr als 25 Variationen – von „Patatas Bravas“ bis „Gambas al ajillo“ – auf der Speisekarte. Es gibt auch eine Auswahl vegetarischer Tapas. (rei)

Salera Tapas y mas | Balthasarstr. 1, 50670 Köln | www.salera-restaurant.de

Gutierrez (Köln-Porz)

Inhaber des Restaurants: Simone El Gharbaoui-Guthier und Choukri El Gharbaoui. Copyright: René Denzer

In einer ehemaligen Feilenfabrik an der Steinstraße in Köln-Porz hat das spanische Restaurant im Juni 2021 seine Heimat gefunden. Mitten in Corona-Zeiten mussten die Betreiber sich zunächst mit Außerhausverkauf über Wasser halten. Inzwischen werden viele Gäste in den schön restaurierten Fabrikräumen und auf der herrlichen Terrasse mit Tapas und Steak versorgt. Das Ehepaar Gharbaoui möchte mit seinem Restaurant spanische Lebensfreude die Gäste weitergeben. Lesen Sie hier unserem vollständigen Artikel über das Gutierrez in Porz. (rei)

Gutierrez, Tapas, Steak und Wein | Steinstraße 58, 51143 Köln | www.gutierrez-tapas.de

Jonny Turista (Köln-Innenstadt)

Tapas Bars gibt es auch in Köln. (Symbolbild) Copyright: Getty/mikeinlondon

Direkt hinter der Mauritiuskirche, unweit des trubeligen Neumarkts, befindet sich die nette kleine Tapas-Bar Jonny Turista. Hier sitzt man an langen Holztischen wie in Spanien. Man kennt sich, es ist eine Art Veedelstreff. Die Auswahl ist übersichtlich und traditionell, neben ein paar Tapas gibt es Pinchos (Spieße, hier mit Gambas, Pute oder Lamm) und sechs verschiedene Salate.

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Immerhin sind auf der Tapas-Karte auch sieben vegane Varianten aufgelistet. Das Jonny Turista gibt es seit 1998. Besonders schön ist es hier, wenn es wärmer wird und Tische und Stühle draußen stehen. (rei)

Jonny Turista | Mauritiussteinweg 74, 50676 Köln | www.jonnyturista.de

Casa Pequena (Köln-Brück)

Im rechtsrheinischen Köln-Brück verbindet das „Casa Pequena“ Tapas mit einem weiteren spanisch-mediterranen Klassiker: Steak vom Grill. Auf der Karte stehen unter anderem Patatas bravas, Pimientos del Padrón, Gambas, Chorizo und Albóndigas sowie Datteln im Speckmantel. Neben spanischen Klassikern finden sich auch deutsche und internationale Einflüsse auf der Karte. Wer mehrere Kleinigkeiten probieren möchte, kann sich verschiedene Tapas zum Teilen bestellen. Bei schönem Wetter wird im begrünten Innenhof serviert – zuvor war hier das beliebte Gasthaus „Zur Alten Schule“ zu finden.

Casa Pequena | Olpener Straße 928, 51109 Köln | casapequena.de

La Patata (Köln-Südstadt)

Köstliche Kleinigkeiten von„ La Patata“ in der Kölner Südstadt. Copyright: Alexandra Eul

Es ist kein Zufall, dass das Restaurant in der Südstadt so eine treue Stammkundschaft hat: Das „La Patata“ besticht nicht nur durch hervorragende Tapas, die man an der Theke auswählen kann. Sondern auch durch enorme Herzlichkeit. Und so sitzen die Gäste hier bis spät bei einem Rotwein oder einer hausgemachten Sangria und klönen mitunter auch gerne mal etwas länger mit den Macherinnen des Ladens. Sobald es wärmer wird, zieren bunte Blumensträuße den Außenbereich, man sitzt an kleinen Tischen und das Stimmengewirr und der Geruch von gebratenem Fisch zieht durch die Kurfürstenstraße. Perfekt für einen lauen Sommerabend mit Freunden. (eul)

La Patata | Kurfürstenstr. 24, 50678 Köln, 0221 316902

Stadtwaldgarten (Köln-Lindenthal)

Im Stadtwaldgarten an der Aachener Straße geht es klassisch spanisch zu. Neben Steaks vom argentinischen Rind stehen verschiedene Tapas auf der Karte, darunter Gambas al ajillo, Serrano-Schinken, Datteln im Speckmantel, gefüllte Zucchini und Tapas-Platten. Dazu werden spanische Weine und Sangria serviert. Das Restaurant bezeichnet sich selbst als Familienbetrieb und setzt auf hausgemachte Rezepte und frisch zubereitete Speisen.

Stadtwaldgarten | Aachener Str. 701, 50933 Köln | stadtwaldgartenkoeln.com

Meson El Cordobes (Köln-Innenstadt)

Rustikales Ambiente im Meson El Cordobes mit rau verputzten Wänden und mediterranen Kachelbildern. Copyright: Christoph Hennes

Hippe Restaurants kommen und gehen, das „Meson El Cordobes“ an der Gladbacher Straße zwischen Mediapark und Stadtgarten bleibt genau das, was es die letzten Jahrzente war: ein rustikales, spanisches Restaurant mit einer umfangreichen Tapas-Karte. Platz ist für bis zu 150 Leute an langen Tischen zwischen den weiß getünchten Rauputzwänden. Auch Familienrunden oder Freundesgruppen fühlen sich hier wohl, denn die vielen klassischen Tapas machen keinen arm. Darunter sind Klassiker wie Albondigas (Fleischbällchen in Tomatensauce), Datteln im Speckmantel, Patatas Bravas oder die süße Crema Catalana zum Nachtisch.

Meson El Cordobes | Gladbacher Straße 11, 50672 Köln | meson-el-cordobes.eatbu.com

Manuelas Tapas Bar, Innenstadt

Tapas auf einem Tisch (Symbolbild) Copyright: Getty Images/iStockphoto

So mancher Tapas-Liebhaber und so manche Tapas-Liebhaberin schwört auf Manuelas Tapas-Bar – und das zurecht. Gäste wählen ihre Wunsch-Häppchen aus den appetitlich angerichteten, großen Schüsseln an der Theke. Und sitzen dann drinnen an kleinen Tischen im gemütlichen Ambiente. Im Sommer gibt es zudem einen sehr großen, überdachten Außenbereich. Dort sitzt man an langen Tischen, gut geeignet für große Gruppen. (eul)

Manuelas Tapas Bar | Mozartstr. 9, 50674 Köln | Mehr Infos hier

La Bodega (Köln-Innenstadt)

Ein Tapas-Klassiker: Gambas al ajillo. (Symbolbild) Copyright: Getty Images/iStockphoto

Mitten auf der Friesenstraße liegt der Klassiker unter den spanischen Tapas-Restaurants in Köln: das La Bodega. Drin ist es abends so wuselig, wie in einer Tapas-Bar in San Sebastian, Reservierung empfiehlt sich unbedingt, das schmale Restaurant im klassischen Dreifensterhaus ist nicht sehr groß und die Tische eng gestellt. Es gibt Tische auf zwei Etagen (oben ist es etwas luftiger) und einen Innenhof. Die Tapas-Auswahl ist groß. (jym)

La Bodega | Friesenstraße 51, 50670 Köln, 0221 257 3610 | www.la-bodega-koeln.com

Tapeo & Co (Köln-Innenstadt)

Tapas werden in kleinen Schälchen serviert. Copyright: Getty/Floortje

Seit mehr als 10 Jahren gibt es die Tapas-Bar - früher in Lindenthal, heute zwischen Belgischem Viertel und Zülpicher Straße. Mit seinen köstlichen Kleinigkeiten hat das Tapeo auch hier schnell zahlreiche Stammgäste für sich gewinnen können. Die Tapas-Karte ist lang: Unter den mehr als 40 angebotenen Speisen fehlt kaum ein Klassiker. Besonderheit: Es gibt zehn verschiedene Sangria-Rezepte auf der Karte, darunter auch eine alkoholfreie Variante. (rei)

Tapeo & Co | Lindenstraße 38, 50674 Köln | www.tapeoundco.de

Rosendorn (Köln-Altstadt)

Wenn das Wetter mitspielt und man draußen sitzen kann, schmecken Tapas besonders gut. (Symbolbild) Copyright: Getty Images

Im Herzen der Altstadt, neben dem Heumarkt, serviert das Rosendorn-Team Tapas in allen Variationen. Im Sommer ist es hier besonders schön, denn der große Außenbereich an der Lintgasse auf dem Ostermannplatz erinnert (bei den richtigen Temperaturen) schon fast ein bisschen an eine Plaza in Barcelona oder Sevilla. Hier sitzt man auf jeden Fall wie im Urlaub. (rei)

Rosendorn | Lintgasse 10 - 12, 50667 Köln | rosendorn.eatbu.com

El Cielo (Rath/Heumar)

Im „El Cielo“ kommt spanische Küche auf den Tisch. Die Tapas-Karte reicht von Klassikern wie Patatas bravas, Pimientos de Padrón und Gambas bis zu verschiedenen Fleisch- und Fischgerichten. Wer sich nicht entscheiden möchte, kann auch eine gemischte Platte mit sechs hausgemachten Vorspeisen zusammenstellen. Dazu gibt es spanische Weine, Sangria und Paella – bei schönem Wetter können Gäste auch auf der Terrasse sitzen.

El Cielo Tapas | Rösrather Straße 743, 51107 Köln | www.elcielo.de

La Esquina (Köln-Südstadt)

Nubbel am spanischen Restaurant La Esquina in der Südstadt. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Mitten in der Südstadt, an der Ecke Severinstraße und Sankt Magdalenenstraße, liegt das „La Esquina“ – der Name bedeutet auf Spanisch schlicht „die Ecke“. In dem kleinen Lokal mit maurischen Kacheln, Holztischen und warmem Licht gibt es eine große Auswahl an kalten und warmen Tapas. Klassiker wie Patatas bravas, Pimientos del Padrón, Gambas oder Albóndigas gehören ebenso dazu wie spanische Desserts. Bei schönem Wetter kann man auch draußen auf der Severinstraße sitzen.

La Esquina | Severinstraße 41, 50678 Köln | laesquina.de

MIGO'S Tapas & Cocktailbar (Köln-Dellbrück)

Im rechtsrheinischen Dellbrück verbindet das „MIGO'S“ spanische Tapas mit Cocktails und einer modernen Bar-Atmosphäre. Auf der Karte finden sich Klassiker wie Patatas bravas, Pimientos de Padrón und Champignons mit Knoblauch, aber auch Ziegenkäse mit Mandeln und Honig, Calamari oder überbackener Schafskäse. Dazu gibt es eine Auswahl an internationalen Tapas und größeren Gerichten sowie Cocktails, Weine und Longdrinks. Auf der Terrasse lässt sich der Abend bei moderner Musik und lockerer Stimmung ausklingen.

MIGO'S Tapas & Cocktailbar | Diepeschrather Straße 17a, 51069 Köln | migos-tapas-bar