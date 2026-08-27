Was wird da aufgebaut?Große Überraschung für Kinder kommt nach Rodenkirchen

Tiere, Hüpfburgen, Rutschen: Falls sich der ein oder andere aufmerksame Rodenkirchener gefragt hat, was Anfang dieser Woche am Rheinufer in Rodenkirchen aufgebaut wird: Es handelt sich nicht um die Rodenkirchener Kirmes – diese findet vom 25. bis 28. September statt – und auch nicht um einen Zirkus. Stattdessen entsteht dort eine große Erlebniswelt für Kinder. Skippy's Kinderwelt, auch „Das Ferienevent“ genannt, kommt zum Ferienfinale in den Kölner Süden nach Rodenkirchen.

Skippy's Kinderwelt in Rodenkirchen

Vom 26. August bis zum 6. September soll es an der Uferstraße täglich jede Menge Spiel, Action und Abkühlung geben. Dabei wird diesmal laut Betreiber besonders groß aufgefahren: Zwei Skippy-Welten werden an einem Standort zusammengeführt. Zuvor waren sie getrennt in Ehrenfeld und Chorweiler zu finden.

Auf die Kinder warten mehr als 30 Hüpfburgen sowie eine große Wasserwelt mit Wasserrutschen. Dazu kommen ein XXL-Parcours, Ponyreiten und zahlreiche weitere Action-Angebote. Wer es etwas tierischer mag, kann Kamele, Ponys und weitere Tiere erleben. Laut Veranstalter können die Kinder die Tiere streicheln und füttern und ihnen hautnah begegnen.

Für eine Pause zwischendurch gibt es Slush-Eis, Essen und Erfrischungen. Insgesamt verspricht Skippy mehr als 20 verschiedene Attraktionen für die ganze Familie. Mit den Badesachen im Gepäck soll das Ferienfinale damit noch einmal für ein großes Ferienabenteuer sorgen.

Skippy's Kinderwelt in Rodenkirchen: Alle Infos im Überblick

Skippy's Kinderwelt kommt nach Rodenkirchen. Copyright: Ingmar Keller

Was: Skippy's Kinderwelt – „Das Ferienevent“

Wo: Rodenkirchener Riviera, Uferstraße, 50996 Köln-Rodenkirchen

Wann: 26. August bis 6. September 2026

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 18 Uhr, Dienstag ist Ruhetag, am letzten Tag, Sonntag, 6. September nur von 11 bis 17 Uhr

Preis: 12 Euro für Kinder / 7 Euro für Erwachsene

Angebot: mehr als 30 Hüpfburgen, Wasserrutschen, XXL-Wasserwelt, Parcours, Kamele, Ponys und weitere Tiere, Tiererlebnisse, Essen, Getränke und Slush-Eis

Kontakt: 0176 / 72 28 19 00