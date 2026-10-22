Die internationale Messe „Spiel Essen 2026“ ist mit zahlreichen Neuheiten rund um Karten-, Würfel- und Figurenspiele gestartet. Laut dem veranstaltenden Merz Verlag handelt es sich um die weltweit größte Messe für Brettspiele. Für die vier Tage rechnet der Veranstalter mit einem Besucherrekord von 230.000 Spielefans. Das Angebot ist breit gefächert: Die Gäste können unter anderem rund 1900 neue Gesellschaftsspiele ausprobieren. Knapp 1000 Aussteller aus 53 Ländern sind vertreten.

Diese Spiele stehen für Austausch, Interaktion und soziales Erlebnis und sind in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen gefragt, betonte der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI). Viele neue Angebote befassen sich mit der Natur; häufig geht es zudem um Reisen in Fantasiewelten, berichtete der Merz Verlag zum Messestart. Als Trend zeige sich außerdem, dass oftmals weniger der Nervenkitzel im Vordergrund stehe, sondern vielmehr ein entspanntes Miteinander am Spieltisch.

„Spiel Essen 2026“: Begleitprogramm und räumliche Grenzen in Essen

Begleitend finden Veranstaltungen statt, etwa Spieleabende sowie Vorträge zu fair produzierten Spielen, zu Gemeinsamkeiten von analogem und digitalem Spielen oder zur Rolle von Spielen für Erziehung und Bildung. Die Publikumsmesse wächst seit Jahren und stößt in Essen inzwischen räumlich an ihre Grenzen.

Dennoch will der Merz Verlag Essen als Standort die Treue halten, betonte er. (dpa/red)