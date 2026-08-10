Tickets für die Schatzkammer:Entdecken Sie die Schätze des Kölner Weinkellers

Seit gut 30 Jahren ist Andreas Brensing in der Weinbranche tätig, lange als Geschäftsführer des renommierten Kölner Weinkellers und jetzt als Wine-Scout und Consultant der Rewe-Group.

„Das Gute an der langen Zeit im Wein-Business“, hat er einmal gesagt, „ist, dass man nicht mehr so viel Geld für gute und spannende Weine ausgeben muss.“ Dieses Erfahrungswissen teilt Brensing jetzt exklusiv mit den Mitgliedern unseres „Weinclubs“.

In der Schatzkammer des Kölner Weinkeller stellt er Ihnen acht spannende Weine vor. Wie immer geht es dabei nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Geschichte und Geschichten hinter den Weinen und um die Menschen, die sie machen.

Andreas Brensing wird durch den Weinabend in der Schatzkammer des Kölner Weinkellers führen. Copyright: Peter Rakoczy

Was erwartet Sie?

Location: Schatzkammer des Kölner Weinkeller (Stolberg Str. 92, 50933 Köln)

Datum: 21.08.2026

Uhrzeit: 18:00 - 20:00 Uhr

Inhalt: Vorstellung, Hintergründe & Verkostung von acht spannenden Weinen in traumhaftem Ambiente

Preis: 69,00€