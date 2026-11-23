Eröffnung des Kurzfilmfestivals im Filmhaus

Zur Festivaleröffnung wird aus verschiedenen Programmsektionen jeweils ein Kurzfilm vorgestellt. Nach dem Sektempfang um 19 Uhr beginnt das Eröffnungsprogramm um 19.30 Uhr.

Wann? Montag, 23.11.2026, 19 bis 21 UhrWo? Filmhaus Köln, Maybachstraße 111 Wie viel? Kostenlos

„Joy of Singing“ in St. Karl Borromäus

Gemeinsam werden leicht erlernbare Lieder aus verschiedenen Kulturen gesungen, ohne Noten oder Textblätter. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Menschen ohne Gesangserfahrung; eine Anmeldung per E-Mail ist erwünscht.

Wann? Dienstag, 24.11.2026, 18 bis 19 Uhr Wo? St. Karl Borromäus, Zülpicher Straße 275 Wie viel? Kostenlos, Spende erbeten (Richtwert 10 bis 20 Euro)

„Kölsche Weihnacht“ im Eltzhof

Die „Kölsche Weihnacht“ feiert 2026 ihr 30-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Sidd Höösch, Leev Lück, Sidd Stell“ stehen Leeder, Krätzjer und Verzällcher auf dem Programm.

Wann? Mittwoch, 25.11.2026, 14 bis 17 Uhr Wo? Eltzhof, St. Sebastianusstraße 10 Wie viel? 48 Euro 90

Wann? Mittwoch, 25.11.2026, 19.30 bis 21.30 Uhr Wo? Theater&Ehrenfeld, Platenstraße 32 Wie viel? 29 oder 35 Euro, ermäßigt 18 oder 21 Euro

Plädoyer für die unglückliche Liebe in der Alten Feuerwache

Professionelle Darsteller:innen, zwei Musiker und Bürger:innen verschiedener Generationen und Herkunft untersuchen das Potenzial von Chaos, Scheitern und enttäuschten Hoffnungen. Die Produktion von „A.TONAL.THEATER“ fragt nach deren Bedeutung für persönliche und gesellschaftliche Entwicklung sowie für das Theater selbst.

Wann? Donnerstag, 26.11.2026, 20 bis 21.15 Uhr Wo? Alte Feuerwache Köln, Melchiorstraße 3 Wie viel?13 bis 19 Euro

Weihnachtbasar im Quäker Nachbarschaftsheim

Der traditionelle Weihnachtsbasar bietet geschmückte Stände, einen Flohmarkt und Aktionen für Kinder und Erwachsene. Kulinarische Angebote sowie Geschenkideen und Einzelstücke laden zum Stöbern und gemeinsamen Verweilen ein.

Wann? Samstag, 28.11.2026, 11 bis 17 Uhr Wo? Quäker Nachbarschaftsheim, Kreutzerstraße 5–7Wie viel? Kostenlos

24. Kölner Theaternacht im Depot

Kölner Gruppen, Ensembles und Spielstätten der freien Szene präsentieren Ausschnitte aus aktuellen und kommenden Produktionen zwischen Theater, Tanz und Performance. Auf den Familientag von 12 bis 17 Uhr folgt das Abendprogramm mit kurzen Aufführungen; für beide Bereiche gibt es separate Tickets.

Wann? Sonntag, 29.11.2026, 12 bis 23.30 Uhr Wo? Depot Köln, Schanzenstraße 6–20 Wie viel? 11 Euro 20 bis 21 Euro 80; Kinder unter 4 Jahren im Familientag frei