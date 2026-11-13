Am Samstag, 5. Dezember 2026, führt der Weg ins Südstadion in Köln-Zollstock. Dort empfängt SC Fortuna Köln um 14 Uhr den FC Hansa Rostock. Ein Heimspiel mitten in der Adventszeit und die Gelegenheit, den Nachmittag ganz dem Fußball zu widmen.

Wir verlosen zwei getrennte Gewinne: 1x3 VIP-Tickets mit den besten Plätzen und Catering sowie 1x3 reguläre Tickets, zur Verfügung gestellt von MagentaSport. Mit jedem Gewinn können Sie zwei Menschen mitnehmen, mit denen das Mitfiebern noch mehr Freude macht.

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Das Gewinnspiel endet am 25. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von MagentaSport, wo Sie alle Spiele der 3. Liga live und in der Konferenz sehen können. Copyright: MagentaSport

Im Gewinnfall werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung an die Telekom übermittelt.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!