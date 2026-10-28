Hilft Kaffee bei Kopfschmerzen? Ja, aber nur, wenn man ihn nicht ohnehin literweise trinkt. Schützt Zahnseide vor dem Herzinfarkt? Tatsächlich, denn chronische Entzündungen im Zahnfleisch schaden auch den Blutgefäßen. Und hilft ein Sitzball gegen Rückenschmerzen? Eher nicht, die fehlende Stabilität führt oft zu einer falschen Haltung. Johanna Kuroczik, Ärztin und Medizinredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nimmt in ihrem neuen Buch „Faktencheck Gesundheit“ hartnäckige Irrtümer und überraschende Wahrheiten rund um unsere Gesundheit unter die Lupe

Wir verlosen fünf Exemplare des Buchs von Johanna Kuroczik. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, abonnieren Sie den kostenfreien Newsletter „Anleitung zum Wohlfühlen“ des „Kölner Stadt-Anzeigers, in dem Sie jede Woche über informiert werden. Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung. In der Newsletter-Ausgabe am 4. November 2026 werden die Bücher verlost. Viel Glück!

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.