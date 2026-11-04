Es gibt diese Circusmomente, in denen man kurz den Atem anhält – und gleich darauf lächelt oder lacht. Der 11. Kölner Weihnachtscircus kündigt mehr als 60 internationale Artistinnen und Artisten an, mit Akrobatik, Illusionen und Humor. Clown César Dias bringt musikalischen Charme und Witz ins Programm. Das Duo Kvas zeigt seinen spektakulären Kopf-auf-Kopf-Trick. Dazu kommen unter anderem Kontorsionisten des Mongolischen Nationalzirkus, eine große Akrobatikgruppe aus China und eine synchron choreografierte Gruppenjonglage mit fünf Künstlern.

Wir verlosen 10x4 Eintrittskarten für die Vorstellung am Donnerstag, 3. Dezember 2026 um 19:30 Uhr. Der Weihnachtscircus gastiert 2026 im Palastzelt Schanzenviertel in Köln-Mülheim. Jeder Gewinn umfasst vier Karten – für Sie und drei Menschen, mit denen Sie diese Circusmomente teilen möchten.

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Das Gewinnspiel endet am 19. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!