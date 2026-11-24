Erleben Sie mehr als 60 internationale Top-Artisten, atemberaubende Illusionen und grandiosen Humor – vereint zu einem außergewöhnlichen Gesamterlebnis! Als Star-Gäste: die legendären Fumagalli-Clowns – ein allerletztes Mal live!

Das Original an neuem Standort

Der Kölner Weihnachtscircus ist in das Palastzelt im Schanzenviertel in der Peter-Huppertz-Straße 2 in 51063 Köln-Mülheim gezogen.

25 Tickets für die Vorstellung am 02.12. um 19:30 Uhr gewinnen

Sichern Sie sich jetzt ihre Chance dabei zu sein am 02.12.2026 um 19:30 Uhr. Wir verlosen insg. 25 Tickets und jeder Gewinner / jede Gewinnerin bekommt insgesamt 5 Tickets. Das heißt, dass wir insgesamt 5 glückliche GewinnerInnen suchen.