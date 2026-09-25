Wo früher ewiges Eis die Grenzen der Zivilisation markierte, entscheidet sich heute die Zukunft unserer Sicherheit. Die Arktis erwärmt sich viermal schneller als der globale Durchschnitt. Das schmelzende Eis weckt internationale Begehrlichkeiten: Der Wettlauf um neue Handelsrouten und gigantische Rohstoffvorkommen hat längst begonnen. Was bedeutet das für die internationale Friedensordnung? In seinem neuen Buch „Arctic Meltdown“ zeichnet der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Geschichte der Arktis und der Menschen, die dort leben, nach. Er blickt hinter die Kulissen der internationalen Politik und zeigt, welche Interessen die USA, Russland und China im hohen Norden verfolgen.

Sein neues Buch stellt Habeck zum Auftakt der lit.Cologne Spezial am 3. Oktober bei gleich zwei ausverkauften Lesungen im Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg, im Gespräch mit Louis Klamroth vor. Für die Veranstaltung um 17 Uhr verlosen wir in Kooperation mit der lit.Cologne zwei mal zwei Tickets. (Hier geht es zum weiteren Programm der lit.Cologne Spezial.)

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Wenn Sie teilnehmen möchten, abonnieren Sie den kostenfreien Newsletter „Stadt mit K“. In der Ausgabe am Mittwoch, 30. September 2026, werden die Tickets verlost. Hier geht es zur Anmeldung für „Stadt mit K“.

Viel Glück! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Weitere Informationen erhalten sie mit der Gewinnbenachrichtigung. Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ksta)