Wenn die Telekom Baskets Bonn am Sonntag, 1. November 2026, um 18 Uhr ALBA Berlin empfangen, ist im Telekom Dome Basketball-Spannung garantiert. Freuen Sie sich auf ein packendes Heimspiel der Basketball-Bundesliga und erleben Sie die Begegnung zweier bekannter Basketball-Teams live vor Ort.

Wir verlosen 2x2 VIP-Tickets inklusive Catering für diesen besonderen Basketballabend – zur Verfügung gestellt von der Telekom! Genießen Sie das Spiel in VIP-Komfort mit exzellentem Catering und besten Plätzen.

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Die EuroLeague und den EuroCup gibt’s übrigens bei MagentaSport zu sehen.

Das Gewinnspiel endet am 26. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Gewinnen Sie VIP-Karten fürs Heimspiel der Telekom Baskets Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Im Gewinnfall werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung an die Telekom übermittelt.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.