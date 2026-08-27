Die Telekom Baskets Bonn empfangen die Veolia Towers Hamburg – ein Basketball-Highlight in der Basketball-Bundesliga! Am Freitag, 19. September 2026 um 20 Uhr wird der Telekom Dome zur Arena für spektakuläre Dunks, rasante Spielzüge und echte Basketball-Spannung. Die Fans werden wieder laut, die Atmosphäre wird elektrisierend, und jeder Punkt zählt.

Wir verlosen 2x2 VIP-Tickets inklusive Catering für dieses Heimspiel – zur Verfügung gestellt von der Telekom! Genießen Sie das Spiel in VIP-Komfort mit exzellentem Catering und besten Plätzen. Ein Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden.

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Die EuroLeague und den EuroCup gibt’s übrigens bei MagentaSport zu sehen.

Das Gewinnspiel endet am 10. September 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Gewinnen Sie VIP-Karten fürs Heimspiel der Telekom Baskets Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Im Gewinnfall werden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung an die Telekom übermittelt.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.