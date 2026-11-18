Unter dem Leitgedanken „Business Unusual – Weil Zukunft kein Zufall ist“ verbindet der Wirtschaftskongress Rheinland wirtschaftliche Einordnung mit regionaler Vernetzung und praxisnahen Themen. Veranstaltungsort ist am Mittwoch, 2. Dezember 2026, die WASSERMANNHALLE in Köln-Müngersdorf.

Angekündigt sind unter anderem Prof. Dr. Michael Hüther zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Rheinland, Dr. Daniela Büchel zur Nachhaltigkeit und Prof. Dr. Markus Gabriel zum Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Verantwortung. Interaktive Gesprächsrunden und eine parallel angebotene Masterclass setzen zusätzliche Impulse.

Wir verlosen 5x2 Eintrittskarten. Check-in und Netzwerken starten um 9:30 Uhr, die Eröffnung um 10 Uhr.

Sollte das Teilnahme-Formular nicht erscheinen oder fehlerhaft dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Das Gewinnspiel endet am 26. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!