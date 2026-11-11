Der Chlodwigplatz platzt aus allen Nähten. Schon am Vormittag drängen sich Tausende kostümierte Menschen auf dem Platz im Herzen der Kölner Südstadt. In Grüppchen stehen die Jecken zusammen, trinken, singen und feiern. Der Nieselregen, der zwischendurch immer wieder nachlässt, kann ihnen die Stimmung nicht verderben, überall guckt man in fröhliche Gesichter. Unter der Severinstorburg suchen einige Schutz vor der Nässe, während aus einzelnen Lautsprechern Karnevalsmusik oder wahlweise auch Schlager dröhnen.

Die Stadtbahnhaltestellen der KVB sind voller Jecken. Copyright: Uwe Weiser

Eine Bühne gibt es nicht, auch kein offizielles Programm. Und doch ist der Chlodwigplatz wie schon in den vergangenen Jahren einer der Hotspots zum Sessionsauftakt. Als um 11.11 Uhr Konfetti durch die Luft fliegt, ist die Stimmung ausgelassen. Wie groß der Andrang ist, davon machen sich am frühen Nachmittag auch Oberbürgermeister Torsten Burmester und Polizeipräsident Johannes Hermanns ein Bild. Gemeinsam mit Festkomiteepräsident Lutz Schade bahnen sie sich einen Weg durch die Feiernden auf dem Chlodwigplatz, der zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der Stadt bereits zu rund 90 Prozent ausgelastet ist.

Burmester: „Feier auf Bewährung“

Burmester spricht von einer „Feier auf Bewährung“. Die Stadt habe mit zusätzlichen Ordnungskräften, Toiletten und Sanitätsstationen auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre reagiert. Ob diese Maßnahmen ausreichen, müsse nach dem Sessionsauftakt ausgewertet werden. Besonders das viele Glas auf dem Platz bereitet dem Oberbürgermeister Sorgen.

Bei einem gemeinsamen Rundgang machten sich Oberbürgermeister Torsten Burmester (r.), Polizeipräsident Johannes Hermanns (M.) sowie Festkomiteepräsident Lutz Schade (l.) ein Bild vom Sessionsauftakt in der Südstadt. Copyright: Uwe Weiser

Um die Folgen des großen Andrangs zumindest etwas einzudämmen, setzt die Stadt auch in diesem Jahr auf einen freiwilligen Glasverzicht. Viele Feiernde machen mit: Schon am Vormittag sind die Sammelbehälter der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) gut mit Glasflaschen gefüllt, Getränke werden stattdessen in Plastikbecher umgefüllt. Doch längst nicht alle halten sich an die Bitte. Zwischen den Feiernden liegen immer wieder Glasflaschen, auf dem Boden sammeln sich kleine Schnapsfläschchen. Bei einem Besuch der Sanitätsstation, so sagt es Burmester am Nachmittag, habe er erfahren, dass sich bereits mehrere Menschen bei Stürzen an Glasscherben verletzt hätten.

Nach dem 11.11. will die Stadt deshalb mit Blick auf den Straßenkarneval im Februar auch darüber beraten, ob künftig ein verbindliches Glasverbot notwendig ist. Auch die Besucherströme sollen untersucht werden. Auf die Frage, ob angesichts des Andrangs künftig sogar Zugangsbeschränkungen nötig sein könnten, verweist Burmester auf die anstehende Auswertung. Am Nachmittag wurde auch ein Teil der Bonner Straße für Autos gesperrt.

Wildpinkler und Müll

Aus polizeilicher Sicht verläuft der Sessionsauftakt am Mittwoch zunächst weitgehend friedlich. „Wir haben hier friedlich feiernde Menschen bisher“, sagt Polizeipräsident Johannes Hermanns am Chlodwigplatz. Größere Zwischenfälle habe es bis zum frühen Nachmittag nicht gegeben, die Lage sei aus Sicht der Polizei überschaubar. Allerdings sei der Platz bereits sehr voll, was auch für die Anwohner eine erhebliche Belastung bedeute. Wie sich die Situation mit zunehmendem Alkoholkonsum im Laufe des Tages entwickle, müsse sich noch zeigen.

Der große Andrang bringt auch abseits der Glasproblematik Schwierigkeiten mit sich. Vor den Kiosken bilden sich lange Schlangen, ebenso vor den von der Stadt zusätzlich aufgestellten Toiletten. Nicht alle Feiernden haben offenbar die Geduld, sich dort anzustellen. Hinter den Toilettenhäuschen an der Severinstraße erleichtern sich einige Wildpinkler. „Ich hatte keine Lust, mich anzustellen“, sagt ein junger Mann im Zwergenkostüm lapidar und fügt hinzu: „Ist ja auch schließlich Karneval.“ Wird er erwischt, muss er mindestens 90 Euro bezahlen. Ein vorbeigehender Anwohner zuckt nur mit den Schultern, als wolle er sagen: Kennen wir ja alles.

Wildpinklern droht ein hohes Bußgeld – sie tun es dennoch. Copyright: Uwe Weiser

Auch vor den Südstadt-Kneipen warten schon am Morgen zahlreiche Menschen auf Einlass. Viele Wirte haben ihre Eintrittskarten bereits im Vorfeld verkauft. Wer kein Ticket hat, muss zunächst draußen bleiben. Wie groß der Andrang ist, zeigt sich besonders vor der Kneipe „Coellner“ an der Ecke Alteburger Straße und Ubierring. Schon am frühen Morgen reicht die Schlange rund um den Häuserblock. Kurz nach 11.11 Uhr wird es vor dem Eingang so eng, dass eines der Absperrgitter umzufallen droht. Von allen Seiten wird gedrückt. „Wir schließen“, ruft ein Security-Mitarbeiter und macht die Tür zu. Ein Mädchen beginnt in der Enge zu weinen, andere reagieren enttäuscht. „Ich habe anderthalb Stunden gewartet“, sagt ein junger Mann mit Cowboyhut.

Drängelgitter können die Menschenmassen vor dieser Südstadtkneipe kaum zurückhalten. Copyright: Uwe Weiser

Zu alt für die Zülpicher Straße?

Auffällig ist das junge Publikum, ältere Menschen sind auf der Straße kaum vertreten. Viele der Feiernden haben sich bewusst gegen das Kwartier Latäng und für die Südstadt entschieden. Carla und Lilly, 21 und 23 Jahre alt, sind als Figuren aus „Alice im Wunderland“ verkleidet. Die beiden Kölner Studentinnen wollen vor allem draußen feiern. Wohin es sie später verschlägt, lassen sie offen: „Hauptsache feiern.“

Andere haben sich vorsichtshalber Eintrittskarten für eine Kneipe besorgt. Eine Gruppe junger Kölner in bunten Jogginganzügen will zunächst draußen feiern und später nach drinnen wechseln – auch für den Fall, dass der Regen stärker wird. Dass es auf dem Chlodwigplatz keine einheitliche Musik gibt, stört sie nicht. Die Stimmung sei entspannt, finden die Feiernden.

Festkomitee will mehr Angebote für junge Erwachsene

Auch das Festkomitee Kölner Karneval beschäftigt sich mit dem großen Andrang junger Menschen in der Südstadt. Präsident Lutz Schade berichtet von Gesprächen mit Feiernden, die sich trotz des schlechten Wetters, der vielen Menschen und des Mülls sehr wohlfühlten. Das Festkomitee wolle deshalb verstärkt zusätzliche Angebote für junge Erwachsene schaffen, um die Feiernden besser auf verschiedene Orte zu verteilen. Zudem arbeite das Festkomitee daran, jüngere Generationen stärker für die Traditionen des Karnevals zu gewinnen.

Am frühen Abend ist der Chlodwigplatz immer noch voll. Auch in den Kneipen der Südstadt wird eng gedrängt noch stundenlang geschunkelt. Die „Feier auf Bewährung“ geht auch in der Nacht noch weiter.