Kunst im Kontext mit Jana Euler im Filmforum NRW

Jana Euler spricht in ihrem bebilderten Vortrag „Image Viewer Connections“ über ihre neue Wandinstallation im Museum Ludwig. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zwischen Bildern, Publikum und Sehgewohnheiten. Eine vorherige Anmeldung wird erbeten.

Wann? Montag, 12. Oktober, 19 UhrWo? Filmforum NRW, Bischofsgartenstraße 1Wie viel? Kostenlos

Pubquiz im Herzblatt

Beim Pubquiz werden in acht Kategorien wie Musik, Geschichte, Popkultur und Geografie Fragen beantwortet. Das Gewinnerteam erhält einen Preis; Speisen und Getränke sind vor Ort erhältlich.

Wann? Dienstag, 13. Oktober, 19 bis 21 UhrWo? Herzblatt, Simrockstraße 2Wie viel? 6 bis 32 Euro

Mina Richman und Band im Bumann & Sohn

Die deutsch-iranische Musikerin Mina Richman tritt mit ihrer Band auf. Ihr von Soul, Blues, Folk und Hip-Hop inspirierter Sound verbindet persönliche Themen wie Erwachsenwerden und kulturelle Entwurzelung mit gesellschaftlichem Engagement.

Wann? Mittwoch, 14. Oktober, 20 bis 22.30 UhrWo? Bumann & Sohn, Bartholomäus-Schink-Straße 2Wie viel? 23 Euro

Kunstspäti „Along the Color Line“ im Museum Ludwig

Der Kunstspäti widmet sich der Ausstellung „Along the Color Line“ und den Beiträgen Schwarzer Künstlerinnen und Künstler zur Moderne. Zum Programm gehören Kurz- und Kuratorenführungen, ein Treffen mit Peter Uka, ein Salongespräch, Workshops, ein Quiz und DJ-Musik.

Wann? Donnerstag, 15. Oktober, 18 bis 22 UhrWo? Museum Ludwig, Heinrich-Böll-PlatzWie viel? Kostenlos bis 9 Euro

Hinterhofchor-Popkonzert an der Lutherkirche

Beim Jahreskonzert präsentiert der Kölner Hinterhofchor unter der Leitung von Simon Fendler und Martin Kirchhübel Pophymnen, Balladen und kölsche Klassiker. Eine Liveband begleitet den Chor; Spenden sind willkommen.

Wann? Freitag, 16. Oktober, 19.30 UhrWo? Lutherkirche Südstadt, Martin-Luther-Platz 2–4Wie viel? Kostenlos

Tintenherz im Orangerie-Theater

Das Duo Erfort & Kraiss bringt Cornelia Funkes „Tintenherz“ als performative Lesung mit Musik und Bühnenbild auf die Bühne. Meggie und ihr Vater Mo geraten in ein Abenteuer, in dem Buch und Wirklichkeit ineinander übergehen. Die Produktion richtet sich an Menschen ab zehn Jahren.

Wann? Samstag, 17. Oktober, 14 bis 15.30 UhrWo? Orangerie-Theater im Volksgarten, Volksgartenstraße 25Wie viel? 15 Euro

Ivo Martin im Palladium

Ivo Martin präsentiert auf seiner „Mit dir wird mir warm“-Tour Songs über das Leben und die Liebe sowie neue Lieder. Sein gitarrenbetonter Sound verbindet zartes Falsett mit kraftvollem Gesang.

Wann? Sonntag, 18. Oktober, 19.30 bis 22 UhrWo? Palladium Cologne, Schanzenstraße 40Wie viel? 50 Euro