Sketch-Comedy-Show „Angst Angst Angst Angst“ im Comedia-Theater

Eine Sketch-Comedy-Show mit absurden Situationen, pointierten Parodien, exzentrischen Figuren und Musik. Im Mittelpunkt stehen die vielen Formen und Gesichter der Angst.

Wann? Montag, 14. September 2026, 20 bis 21.45 UhrWo? Comedia-Theater, Vondelstraße 4–8Wie viel? 18 bis 31 Euro

„Demokratie erzählen“ im Filmpalast Köln

Die Konferenz beschäftigt sich mit demokratischer Öffentlichkeit und der Wirkung bewegter Bilder. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Film und audiovisuelle Medien dazu beitragen können, Demokratie zu erzählen, sichtbar zu machen und gemeinsam zu verhandeln.

Wann? Dienstag, 15. September 2026, 10 bis 17 UhrWo? Filmpalast Köln, Hohenzollernring 22Wie viel? Kostenlos

Comedy „Frischgezapft“ in der Kölschbar

Bei der Stand-up-Comedy treten etablierte Comedians und Newcomer:innen auf. Auf dem Programm stehen unterschiedliche Perspektiven und neue Witze in entspannter Kneipenatmosphäre.

Wann? Mittwoch, 16. September 2026, 20 bis 22 UhrWo? Kölschbar, Lindenstraße 56Wie viel? 9 bis 10 Euro

Eröffnung des Afrika-Film-Fests im Filmforum NRW

Die Eröffnung des 23. Afrika-Film-Festivals Köln verbindet einen Film, Gäste und Live-Musik. Der Abend gibt den Startschuss für das Festival mit filmischen Perspektiven aus Afrika und der afrikanischen Diaspora.

Wann? Donnerstag, 17. September 2026, 18.30 bis 20.30 UhrWo? Filmforum NRW, Bischofsgartenstraße 1Wie viel? Kostenlos

Comedy in der Sparkasse

Fabian Lampert, Christiane Olivier und Freddy Ekué gestalten den „Sparkasse KölnBonn Comedy Club - Lachen zahlt sich aus“ mit unterschiedlichen Stimmen und Perspektiven.

Wann? Freitag, 18. September 2026, 19 bis 20.30 UhrWo? Sparkasse KölnBonn, Ebertplatz 1Wie viel? 10 Euro

Eröffnungsfest der Bühnen Köln am Offenbachplatz

Nach mehreren Jahren Sanierung öffnen die Bühnen Köln ihre Türen am Offenbachplatz. Geplant sind Einblicke hinter die Kulissen, ein Bühnenprogramm und Mitmachangebote.

Wann? Samstag, 19. September 2026, 12 bis 22.30 UhrWo? OffenbachplatzWie viel? Kostenlos

Dä längste Desch vun Kölle in der Südstadt

Beim traditionellen Straßenfest im Severinsviertel wird die Severinstraße zur Einkaufs- und Genussmeile. Händler, Vereine, Handwerker und Gastronomen bieten Live-Musik, einen Kinderbereich und eine Kunstmeile.

Wann? Sonntag, 20. September 2026, 11 bis 22 UhrWo? Severinstraße, Köln-SüdstadtWie viel? Kostenlos