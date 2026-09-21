RUN FOR LOVE – Kölns Single-Run bei Zappes Zentrale

Der Single-Run verbindet gemeinsames Laufen mit dem Kennenlernen anderer Teilnehmender.

Wann? Montag, 21. September, 19 bis 20 UhrWo? RUN FOR LOVE x Zappes ZentraleWie viel? Kostenlos

Eis und Wein Tasting im Kiosque Wine&Glory

Bei dem Tasting werden handverlesene Weine mit hausgemachtem Eis von Creme Eis kombiniert.

Wann? Dienstag, 22. September, 17.30 bis 18.30 UhrWo? Kiosque & Eisdiele Wine&GloryWie viel? 20,50 Euro

23. Afrika Film Festival Köln an verschiedenen Orten in Köln

Das Festival zeigt rund 80 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 23 Ländern sowie Gespräche, Workshops und Musik.

Wann? Mittwoch, 23. September, 11 bis 20 UhrWo? Verschiedene Veranstaltungsorte in KölnWie viel? 3,78 bis 64,20 Euro

Quiz-Night Sülz im Restaurant Palanta

Das Quiz umfasst neun Runden mit Text, Bild und Sound; Handys bleiben dabei außen vor.

Wann? Mittwoch, 23. September, 19 bis 22 UhrWo? Restaurant PalantaWie viel? ab 15 Euro pro Person

Modern Love Köln: 80s-Frühparty im Tsunami Club

Bei Modern Love laufen 80er-Klassiker sowie New-Wave-, Synth- und Pop-Musik; auch Musikwünsche sind Teil des Abends.

Wann? Mittwoch, 23. September, 20 bis 23 UhrWo? Tsunami ClubWie viel? 6 Euro

2010er-Jahre-Quiz im PÄFF

Im Quiz geht es um Internet-Phänomene, Serien-Hits und virale Challenges der 2010er-Jahre.

Wann? Mittwoch, 23. September, 20 UhrWo? PÄFFWie viel? 12 Euro

Eat'n'greet im DiakoniePunkt Nippes

Bei Eat'n'greet kochen Menschen zwischen 25 und 40 gemeinsam und kommen dabei ins Gespräch.

Wann? Donnerstag, 24. September, 19 bis 21.30 UhrWo? DiakoniePunkt NippesWie viel? Kostenlos

read together! in der Wohngemeinschaft

Der Abend kombiniert Short Stories, persönliche Gespräche und eine Fragerunde. Moderiert wird von Nada Assaad.

Wann? Donnerstag, 24. September, 20 bis 22 UhrWo? die WohngemeinschaftWie viel? 18 Euro

Feierabendmarkt in Sürth auf dem Sürther Marktplatz

Der Feierabendmarkt bietet Streetfood und Getränke und lädt zum Austausch im Freien ein.

Wann? Freitag, 25. September, 16 UhrWo? Sürther MarktplatzWie viel? Kostenlos

Weinfest in der HALLE Tor 2

Beim Weinfest gibt es ausgewählte Weine aus verschiedenen Ländern, dazu Streetfood und Musik.

Wann? Freitag, 25. September, 17 UhrWo? Die HALLE Tor 2Wie viel? 10 Euro

Weinflohmarkt in der Weinhalle

Beim Weinflohmarkt werden Raritäten und Restposten angeboten.

Wann? Samstag, 26. September, 12 bis 17 UhrWo? WeinhalleWie viel? Kostenlos

WOW – Pop Hits die ganze Nacht

Die Veranstaltung setzt auf Pop-Hits von den 2000er-Jahren bis 2024.

Wann? Samstag, 26. September, 23 bis 5 UhrWo? Keine Ortsangabe in der QuelleWie viel? Ticketinformationen

Repair-Café im Schmitzundkunzt

Beim Repair-Café können defekte Gegenstände gemeinsam mit Helfer:innen repariert werden. Laut Quelle ist keine Anmeldung erforderlich; pro Termin sind bis zu zwei Teile vorgesehen.

Wann? Sonntag, 27. September, 11 bis 13 UhrWo? SchmitzundkunztWie viel? Kostenlos

local.cologne Pop-up-Markt im The MĀX

Der Pop-up-Markt bietet Einblicke in die Kölner Szene und findet diesmal als Open-Air-Veranstaltung statt.

Wann? Sonntag, 27. September, 14 bis 20 UhrWo? The MĀXWie viel? Kostenlos