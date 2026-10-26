Karnevals-Kostüm-Tausch

Beim offenen Kostümtausch können saubere, intakte Karnevalskostüme abgegeben und andere Stücke mitgenommen werden. Der Tausch findet während der Öffnungszeiten statt und ist auf Karnevalskostüme beschränkt.

Wann? Montag, 26.10.2026, 11 bis 18 UhrWo? IGLU gUG, Sudermanplatz 1Wie viel? Auf Spendenbasis, für IGLU-Mitglieder kostenlos

Wat kann isch maache?

Der Abend beleuchtet die Auswirkungen der europäischen Asylpolitik und die Situation von Menschen auf der Flucht. Engagierte aus Beratung, Forschung und Hilfsorganisationen sprechen über Handlungsmöglichkeiten; musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Amouri.

Wann? Montag, 26.10.2026, 19 bis 22.30 UhrWo? Alte Feuerwache Köln, Melchiorstraße 3Wie viel? 5,90 bis 16,50 Euro; kostenlose Tickets verfügbar

Geheimkonzert Köln #51

Bei der Konzertreihe bleiben Künstler:innen und Veranstaltungsort bis zum Event geheim. Das Programm setzt auf neue Acts aus Genres wie Deutschpop, Indie, Elektropop und Rap.

Wann? Dienstag, 27.10.2026, 19 bis 22.15 UhrWo? Geheimlocation, KölnWie viel? 24,50 bis 29,90 Euro

Uche Yara: Bodyscanner Tour 2026

Uche Yara präsentiert auf ihrer Tour das Album „Bodyscanner“. Ihr Sound verbindet Einflüsse aus Alternative Pop, R&B, Indie und Clubmusik.

Wann? Dienstag, 27.10.2026, 20 UhrWo? JAKI, Venloer Straße 40Wie viel? Ticketinformationen

SingMITtwoch: Ein Abend zum Mitsingen

Gesa und Johannes stimmen bekannte Songs an, zu denen das Publikum mitsingen kann; die Liedtexte werden bereitgestellt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Mitsingabend beginnt gegen 20 Uhr.

Wann? Mittwoch, 28.10.2026, 19 bis 22 UhrWo? Bumann & Sohn, Bartholomäus-Schink-Straße 2Wie viel? 5,75 Euro

Consortium

Dystopischer Horror, Gesellschaftssatire und interaktive Elemente treffen in diesem immersiven Theaterstück aufeinander. Die deutschsprachige Inszenierung führt durch verschiedene Räume und behandelt unter anderem künstliche Intelligenz, Quantenphysik und Kapitalismus.

Wann? Mittwoch, 28.10.2026, 20 bis 22 UhrWo? Orangerie Theater, Volksgartenstraße 25Wie viel? 32,39 bis 53,60 Euro

Breaking the Wave

Das immersive Theaterstück untersucht politische Konflikte, Manipulation und demokratische Entscheidungsfindung. In Gruppen bewegen sich die Besucher:innen durch verschiedene Räume und erleben Gespräche, VR-Szenarien und KI-gestützte Experimente; ein funktionierendes Smartphone ist erforderlich.

Wann? Donnerstag, 29.10.2026, 19.30 bis 21 UhrWo? Kulturbunker Köln-Mülheim, Berliner Straße 20Wie viel? 13,32 bis 21,80 Euro

Bonaparte: „20 years of riot“-Tour

Bonaparte feiert 20 Jahre Bandgeschichte mit der „20 years of riot“-Tour. Angekündigt ist eine energiegeladene Show mit Punk-Zirkus-Atmosphäre, Konfetti, Glitzer und Pogo.

Wann? Donnerstag, 29.10.2026, 20 UhrWo? Die Kantine, Neusser Landstraße 2Wie viel? 40 Euro zzgl. Gebühren

Forever Fresh(er): Acht DJ-Duos, zwei Generationen

Acht DJ-Duos bringen Mitglieder des Kollektivs Forever Fresh mit FLINTA*-DJs unter 30 zusammen. Die generationsübergreifenden Back-to-back-Sets sind das Ergebnis gemeinsamer Workshops und musikalischen Austauschs.

Wann? Freitag, 30.10.2026, 18 Uhr bis Samstag, 31.10.2026, 3 UhrWo? Yuca, Bartholomäus-Schink-Straße 65Wie viel? 13 Euro im Vorverkauf, 16 Euro an der Abendkasse

Die Feierei zur Machwerkschau

Die Feier verlängert den Freitag der machwerkschau mit Musik, Getränken und Gelegenheit zum Austausch. Ausstellungsbereiche, Workshops und Showrooms bleiben bis 21 Uhr geöffnet; für die Party ist eine Anmeldung erforderlich.

Wann? Freitag, 30.10.2026, 19 Uhr bis Samstag, 31.10.2026, 4 UhrWo? machwerkhaus, Dillenburger Straße 71–97Wie viel? Kostenlos

Radtour: Halloween

Die Halloween-Radtour führt über etwa 30 Kilometer Richtung Süden und kann unterwegs auf Kürbisse und Gruseliges treffen. Die Strecke wird als leicht bis mittelschwer beschrieben.

Wann? Samstag, 31.10.2026, 11 bis 16 UhrWo? Treffpunkt HeumarktWie viel? 7,50 Euro

Gemeinschaftstanz in der Wohngemeinschaft: Halloween-Edition

Die Wohngemeinschaft verwandelt ihren Gemeinschaftsbereich in eine Tanzfläche für eine Halloween-Party. Toni Herfs legt Disco und House bis in die frühen Morgenstunden auf.

Wann? Samstag, 31.10.2026, 20 Uhr bis Sonntag, 01.11.2026, 3.30 UhrWo? die wohngemeinschaft, Richard-Wagner-Straße 39Wie viel? 11 Euro

Handwerks- und Flohmarkt im BüzE

Beim monatlichen Markt im BüzE gibt es Secondhand-Fundstücke und handgefertigte Waren. Besucher:innen können in entspannter Atmosphäre stöbern; für Verkaufsstände ist eine Anmeldung möglich.

Wann? Sonntag, 01.11.2026, 10 bis 17 UhrWo? Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Straße 429Wie viel? Kostenlos

Kunstsonntag

Am ersten Sonntag des Monats öffnen Ateliers, Lofts und Café des Kunstzentrums Wachsfabrik für Besucher:innen. Zu entdecken gibt es wechselnde Arbeiten aus Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Musik und Performance.

Wann? Sonntag, 01.11.2026, 14 bis 18 UhrWo? Kunstzentrum Wachsfabrik, Industriestraße 170Wie viel? Kostenlos

Rausgegangen Surprise Tickets

Mit den Surprise Tickets buchst du zwei Tickets für ein ausgewähltes Event in Köln. Den Termin wählst du selbst; welches Event dich erwartet, erfährst du erst nach dem Kauf per E-Mail. Dort findest du alle wichtigen Informationen zu Veranstaltung, Ort und Einlass.

Wann? Montag bis Sonntag, Termin nach Wahl; Start zwischen 19 und 21.30 UhrWo? Diverse Locations in KölnWie viel? 22 Euro