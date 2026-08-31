Gemeinsam lesen im Volksgarten

Beim Social-Reading-Club treffen sich Menschen mit ihren Büchern, Decken, Snacks und Getränken auf der großen Wiese im Volksgarten. Wer möchte, kann sich mit anderen über die eigene Lektüre austauschen oder Bücher tauschen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wann? Montag, 31. August, 19 bis 20.30 UhrWo? Volksgarten, Eingang gegenüber der Haltestelle EifelplatzWie viel? Kostenlos

„Vaterland“ – Preview im Open-Air-Kino

Bei der Preview von „Vaterland“ ist Hauptdarsteller Hanns Zischler zu Gast. Der Film von Paweł Pawlikowski erzählt von Thomas Mann und seiner Tochter Erika, die sich nach dem Krieg auf eine belastende Reise durch ein zerstörtes Deutschland begeben.

Wann? Dienstag, 1. September, 19 bis 23.45 UhrWo? Naturstrom Open-Air-Kino, Harry-Blum-Platz 1, SüdstadtWie viel? 12 bis 24 Euro

Sommerfest im Stadtwald

Auf dem Hültzplatz in Braunsfeld gibt es Foodtrucks, Getränke und Wein, ein Bühnenprogramm, ein Kinderkarussell und Sitzgelegenheiten. Der Eintritt ist frei.

Wann? Donnerstag, 3. September, 15 bis 22 UhrWo? Hültzplatz im Stadtwald, BraunsfeldWie viel? Kostenlos

Vortrag über die Kölner Ratskapelle im Miqua-Forum

Der Vortrag von Timo Riese zeichnet die Geschichte der Kölner Ratskapelle nach: von ihrer Säkularisierung und verschiedenen Nachnutzungen über die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bis zu ihrem Verschwinden aus dem Stadtbild. Fotografien und historische Zeitungsquellen machen die Veränderungen rund um den Rathausplatz sichtbar.

Wann? Donnerstag, 3. September, 17 bis 19 UhrWo? Miqua-Forum, Alter Markt 31, AltstadtWie viel? Kostenlos

„Night of Stadtgarten“ zum 40. Jubiläum

Zum 40. Jubiläum des Stadtgartens gibt es rund 20 Konzerte auf der Open-Air-Bühne und auf den Bühnen des Hauses. Zu hören sind Projekte aus Jazz, kreativer Musik und elektronischen Klangwelten. Anschließend legen verschiedene DJ-Kollektive auf.

Wann? Freitag, 4. September, 19 UhrWo? Stadtgarten, Venloer Straße 40, EhrenfeldWie viel? Kostenlos

Hofflohmärkte in Ehrenfeld

Private Haushalte öffnen ihre Höfe und Hinterhöfe und verkaufen Kleidung, Bücher, Haushaltswaren, Spielzeug und Vintage-Fundstücke. Die einzelnen Märkte sind über Ehrenfeld verteilt und laden zum Bummeln von Hof zu Hof ein.

Wann? Samstag, 5. September, 10 bis 16 UhrWo? Köln-EhrenfeldWie viel? Kostenlos

„Charity Day“-Party in Odonien

Die Party sammelt Spenden für die Aufklärungsarbeit zu ME/CFS. Geplant sind elektronische Musik, eine Live-Performance von Frytz, Essen, Getränke, Kunst, Tattoos und zwei Tombolas. Nach Veranstalterangabe sind Karten im Vorverkauf ausverkauft; Tickets gibt es noch an der Tageskasse.

Wann? Sonntag, 6. September, 14 bis 22 UhrWo? Biergarten Odonien, Hornstraße 85, EhrenfeldWie viel? 5 Euro