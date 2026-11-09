„SingAlong“ – Mitsing-Event im Quater1

Beim Mitsing-Event singt das Publikum gemeinsam bekannte Karnevalslieder, deren Texte auf einer großen Leinwand eingeblendet werden. Eine Live-Moderation begleitet den Abend mit Informationen und Anekdoten zu den Songs.

Wann? Dienstag, 10. November 2026, 19 bis 21 Uhr Wo? Quater1, Quatermarkt 1 Wie viel? 19 bis 21,90 Euro

Böse Zungen – Die Stand-up-Comedy-Show in den Garagen

Ausgewählte Comedians präsentieren erprobte Stand-up-Programme, durch den Abend führt Djavid. Bei gutem Wetter findet die Show unter freiem Himmel statt, bei Regen zieht sie nach drinnen um.

Wann? Dienstag, 10. November 2026, 19 bis 21 Uhr Wo? Garagen Club Köln, Oskar-Jäger-Straße 179 Wie viel? 19,90 bis 24,90 Euro

Kamelle Festival in der Halle Tor 2

Das Karnevalsfestival vereint Live-Bands, DJs sowie Karaoke und gemeinsames Singen auf drei Bühnen. Zum Programm gehören unter anderem Druckluft, die Grüngürtelrosen, Mo-Torres, Kuhl un de Gäng und King Loui; Linda Teodosiu moderiert.

Wann? Mittwoch, 11. November 2026, 9.30 bis 22 Uhr Wo? Die Halle Tor 2, Girlitzweg 30 Wie viel? 39 bis 129 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren

Eröffnung des Festivals „Zeit für Zirkus“ im Osthof der Hallen Kalk

Zur Festivaleröffnung geben kurze Live-Ausschnitte Einblicke in die verschiedenen Kölner Aufführungen von „Zeit für Zirkus“. Nach einer kurzen Begrüßung und den Präsentationen klingt der Abend musikalisch aus.

Wann? Donnerstag, 12. November 2026, 19 Uhr Wo? Osthof der Hallen Kalk, Dillenburger Straße 63 Wie viel? Kostenlos

Nacht-Flohmarkt im Ernst-Flatow-Haus

Der Nacht-Flohmarkt bietet Kleidung, Schmuck, Dekoration, Pflanzen, Schallplatten und Kuriositäten sowie Getränke und Brezeln. Gegenüber lädt die Friedenskirche als „Chillout Church“ mit Live-Musik, Barbereich und Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.

Wann? Freitag, 13. November 2026, 19 bis 23 Uhr Wo? Ernst-Flatow-Haus, Vogelsanger Straße 153 Wie viel? Kostenlos

Frauen im Nationalsozialismus – Führung im EL-DE-Haus

Die Führung mit Heike Rentrop beleuchtet Frauen als Verfolgte, Mitläuferinnen, Täterinnen und Widerständige im Nationalsozialismus. Thematisiert werden unter anderem Henriette Ackermann, Else Falk, die Gleichschaltung der Frauenbewegung und die Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen.

Wann? Samstag, 14. November 2026, 14.30 bis 16 Uhr Wo? EL-DE-Haus, Appellhofplatz 23-25 Wie viel? 12 Euro zzgl. ermäßigtem Museumseintritt vor Ort

„Sunday Cinema Brunch“ im Filmhaus

Die Reihe verbindet einen Überraschungsfilm zum Thema „Nähe und Distanz – Formen menschlicher Verbindung“ mit einem kleinen Brunch und Austausch im Filmhaus. Im Ticket sind ein Croissant und ein Kaffee oder Tee enthalten; der englischsprachige Film mit deutschen Untertiteln beginnt um 12.30 Uhr.

Wann? Sonntag, 15. November 2026, 11.30 bis 14.30 Uhr Wo? Filmhaus Köln, Maybachstraße 111 Wie viel?6,96 bis 16,50 Euro