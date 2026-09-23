Der Traum vom Kölsch-Fass auf der Münchner Wiesn ist fürs Oktoberfest 2026 ausgeträumt – aber für die Zukunft nicht gestorben. Die Kölner Gaffel-Brauerei hat für ihre Bewerbung um ein Festzelt auf dem Oktoberfest eine Absage erhalten. Das bestätigte die Traditionsbrauerei dieser Redaktion.

„Unsere Bewerbung ist beim zuständigen Referat für Arbeit und Wirtschaft eingegangen und wurde uns entsprechend bestätigt. Für das diesjährige Oktoberfest haben wir aufgrund des späten Zeitpunkts unserer Bewerbung eine Absage erhalten“, teilt Gaffel mit.

Gaffel hatte seine Bewerbung beim Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München eingereicht – mitten in einem juristischen Streit um die Vergabe der Festzelte.

Ein Münchner Gastronom klagt gegen das städtische Vergabesystem und fordert eine europaweite Ausschreibung; nach einer ersten Abweisung durch die Vergabekammer Südbayern hatte der Kläger Beschwerde beim Bayerischen Obersten Landesgericht angekündigt.

Genau in diesem Schwebezustand hatte sich die Kölner Familienbrauerei (gegründet 1908) beworben und ihr „grundsätzliches Interesse“ bekundet – mit Verweis auf ihre Erfahrung mit Großevents wie dem Kölner Karneval und dem Festival „Jeck im Sunnesching“.

Gaffel will es weiter beim Oktoberfest versuchen

Trotz der Absage ist die Brauerei nicht raus aus dem Rennen. „Wir haben weiterhin großes Interesse, warten nun aber die juristischen Verfahren ab“, so Gaffel. Sollte sich am Vergabesystem durch die Gerichte etwas ändern, hält sich die Brauerei die Tür offen.

„Natürlich würden wir uns sehr freuen, das kölsche Lebensgefühl auch auf die Wiesn zu bringen und dort ein Stück Köln erlebbar zu machen“, erklärte das Unternehmen weiter.

Ob und wann Kölsch tatsächlich auf der Wiesn fließt, hängt jetzt vom Ausgang des Rechtsstreits um die Zeltvergabe ab. Das laufende Oktoberfest 2026 findet noch bis zum 4. Oktober statt – ohne kölsche Beteiligung.