Eine Serie von Bränden hat am frühen Freitagmorgen (23. Oktober) die Anwohner in Höhenhaus aus dem Schlaf gerissen. Innerhalb weniger Minuten rückte die Feuerwehr zu mehreren Brandstellen aus. Vieles deutet darauf hin, dass die Feuer vorsätzlich gelegt wurden.

Gegen 3.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Berliner Straße gerufen. Dort brannte Sperrmüll auf der Straße, nur wenige Meter weiter stand ein Pkw vor einer Garage in Flammen. Das Feuer griff bereits auf die Garage über, konnte aber durch einen schnellen Löschangriff eingegrenzt werden.

Etwa zehn Minuten später meldete die Leitstelle einen weiteren Brand: In der Straße Im Weidenbruch stand ein Dixi-Toilettenhäuschen in Flammen. Auch dieses Feuer war schnell unter Kontrolle. Verletzte wurden nach bisherigen Angaben nicht gemeldet. Die räumliche Nähe der Brände und der kurze zeitliche Abstand lassen den Verdacht auf gezielte Brandstiftung aufkommen – die Polizei ermittelt.

Sechs Menschen aus Mehrfamilienhaus gerettet

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr auch in Bayenthal ausrücken. Um 0.27 Uhr wurde sie zur Koblenzer Straße gerufen, wo eine Mülltonne im Einfahrtsbereich eines Wohnhauses brannte. Der Rauch zog über mehrere Wege ins Gebäude und versperrte den Fluchtweg. Die Feuerwehr rettete sechs Personen, zwei davon über eine Drehleiter. Eine Person musste zur Abklärung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde, ist noch offen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Es sind nicht die einzigen Vorfälle dieser Art in den vergangenen Tagen. Bereits am Dienstag, 20. Oktober, hatte es im Kölner Norden eine Serie gegeben. Innerhalb von rund 85 Minuten brannten in Seeberg und Chorweiler ein Lastwagen, Sperrmüll und zwei Container. Zwei Männer atmeten dabei Rauchgas ein. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Im Sommer hatten Unbekannte zudem im August in Westhoven innerhalb von 90 Minuten fünf Autos angezündet, im Juni sieben Fahrzeuge in Porz. Ob zwischen all diesen Fällen ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht geklärt.

Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (hes)