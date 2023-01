Köln – In einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße in Köln hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gebrannt. Nach Informationen der Polizei sind mehrere Gegenstände auf einem Herd in einer Wohnung in Brand geraten. Die Brandursache ist allerdings unklar.

Gegen kurz nach vier Uhr bemerkte ein Nachbar Rauch, der aus der Wohnung im Erdgeschoss kam. Um 4:11 Uhr alarmierte er die Feuerwehr. Diese musste die Tür aufbrechen, konnte den Küchenbrand aber schnell löschen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Verkehr in NRW Anzeige Zugverkehr zwischen Kölner Hauptbahnhof und Deutz gestört

Bombenmaterial beschafft Anzeige SEK durchsucht Wohnungen von Rechtsextremen in Köln von Tim Stinauer

Feuer in Leverkusen-Küppersteg Anzeige Einsatz dauerte bis in die Nacht – Dach eingestürzt von Agatha Mazur , Ralf Krieger

Die Bewohnerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr vermutet, dass sie eine Rauchgasvergiftung hat. Sie blieb eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. (lre)