Die spanischen Clubs bleiben die Top-Adressen des Nachtlebens und der Clubkultur, doch nach Barcelona und Ibiza folgt gleich Köln: Im Ranking „World’s 100 Best Clubs 2026“ landete das Bootshaus auf dem fünften Platz. Im Vorjahr war es noch der vierte in diesem Ranking gewesen.

Unter 646 nominierten Clubs aus 76 Ländern setzten sich die Kölner als einziger deutscher Club unter den ersten fünf durch. Bei der elften Verleihung der „Golden Moon Awards“ in Barcelona hat die International Nightlife Association (INA) am Dienstag (17. November) die begehrte Liste veröffentlicht.

Auf Platz eins landete der Club Shôko Barcelona, Hï Ibiza und Unvrs Ibiza belegten die Plätze zwei und drei, Platz vier geht an das Ushuaïa Ibiza. Die Interessensvertretung für Clubbetreiber INA wurde 2012 in Barcelona gegründet. Das Ranking basiert auf einem kombinierten Voting aus Expertenjury und internationaler Publikumswahl.

Geschäftsführer Tom Thomas und seine langjährigen Booker und Mitstreiter Uli Rauschenberger und Sascha Weber Copyright: Alexander Schwaiger

Das Bootshaus am Auenweg zwischen Deutz und Mülheim arbeitet seit Jahren an seiner Modernisierung. Im Juni wurde auf dem Mainfloor ein neues 360°-Soundsystem von L-Acoustics in Betrieb genommen. Geschäftsführer Tom Thomas sagte dieser Redaktion einmal zur Strategie: „Wir arbeiten systematisch daran, weltweit unter die Top drei oder vier zu kommen. Wir sind 2013 mit Platz 48 weltweit gestartet (DJ-Mag-Ranking, Anm. d. Red.), und dann ging es jährlich immer bergauf. Man muss dafür sorgen, dass man international immer bekannter und renommierter wird, dass Menschen in Kanada, Amerika und Asien über den Club reden.“

Bootshaus in Köln: Hohe Kosten, teure Tickets

Das schaffe man, indem man internationale DJs buche, aber nicht nur: Die Technik müsse immer beeindruckender werden, und auch die Eventreihen müssten immer ausgefallener sein – wie bei einem Fußballverein, der sich noch einen Star dazukaufe.

Doch Clubs und auch Gäste stehen immer mehr unter wirtschaftlichem Druck. Die Tickets werden aufgrund gestiegener Kosten und DJ-Gagen immer teurer: „Umso wichtiger ist es uns, dass Clubbesuche für möglichst viele Menschen erschwinglich bleiben“, sagt Thomas. Daher verkauft das Bootshaus für jede Veranstaltung ein Kontingent stark vergünstigter Tickets, für Personen, deren Geldbeutel für eine teure Partynacht nicht genug bereithält.