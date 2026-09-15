Gegen den 39-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Diebstahls vor.
UntersuchungshaftbefehlBundespolizei nimmt 39-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn fest
Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Montag (14. September) am Flughafen Köln/Bonn einen 39-Jährigen festgenommen. Der Mann wurde mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht.
Polizei hatte Fahndungshinweis erhalten
Der 39-jährige ukrainische Staatsangehörige war mit einem Flug aus dem türkischen Kayseri eingereist. Die Polizei hatte bereits vor der Ankunft des Flugzeugs einen Fahndungshinweis erhalten und kontrollierte den Mann nach der Landung. Bei der Überprüfung bestätigte sich der offene Untersuchungshaftbefehl.
Die Bundespolizei nahm den Mann fest und brachte ihn zu einem Haftrichter am Amtsgericht Bonn. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Siegburg in Untersuchungshaft. (red)