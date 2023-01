Bundespolizei stellt Täter Mann würgt Fahrgast auf Kölner S-Bahn-Station

Köln – In einer Kölner S-Bahn hatte ein Mann am Sonntag, 17. Juni, für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Zunächst hatte der 24-Jährige gegen 23 Uhr eine Bierdose aus einem Kippfenster der Linie S11 entleert. Dabei sei der Inhalt einem Kind in die Augen gespritzt, das in Begleitung seiner Mutter im Zug saß.

Anschließend verließ der Mann die Bahn an der Haltestelle in Köln-Nippes. Am gegenüberliegenden Bahnsteig soll er dann einen anderen Reisenden gewürgt haben, wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Montag, 11. Juli, mitteilte.

Täter mehrfach vorbestraft

Beamte der Bundespolizei stellten den Täter später und vernahmen den Zeugen, welcher seine Beobachtungen schilderte. Bei der Überprüfung der Personalien des 24-jährigen aus Dormagen stellte sich heraus, dass dieser schon mehrfach wegen verschiedener Gewaltdelikte aufgefallen ist.

Die Opfer waren nicht mehr am Tatort aufzufinden, sodass die Beamten eine Videoauswertung veranlassten, um Beweise zu sammeln. Der 24-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen.

Verfahren wegen Körperverletzung

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei die betroffenen Geschädigten des Vorfalls. Sollten Sie unmittelbar von dem Sachverhalt betroffen sein oder können sachdienliche Angaben machen, melden Sie sich bitte unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800/6888000 oder jeder anderen Polizeidienststelle. (als)