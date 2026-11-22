Charly Klauser ist seit über 20 Jahren auf Bühnen unterwegs, man hat sie dort schon mit vielen Instrumenten gesehen: Percussion und Geige bei Peter Maffay, Schlagzeug in der Carolin-Kebekus-Show, mit unterschiedlichen Instrumenten bei Álvaro Soler und mit E-Gitarre bei Sasha. Auch als Produzentin im eigenen Tonstudio arbeitet sie.

Nun geht die Musikerin im November auf Tour. In der Ankündigung heißt es, dass es eine „spontane“ Tour ist und die Konzerte „ganz intim und nah“ werden sollen. Tourauftakt ist Montag, 30. November, im Nightwash-Club am Hohenstaufenring 25.

Charly Klauser im Duo auf Club-Tour mit Start in Köln

Nach ihrer Tour im März mit Band hat sie beschlossen, weitere Städte zu bespielen. Dieses Mal tritt sie jedoch im Duo und nicht mit kompletter Band auf. Die Multi-Instrumentalistin verspricht jedoch trotzdem den Einsatz vieler Instrumente, einen rhythmischen Duo-Partner und Lichterketten. Das Programm mischt neue und alte Songs sowie Coverversionen. Es soll experimentell und rockig werden sowie Raum für Improvisiertes geben.

Klauser stammt aus einem Musikerhaushalt und stand nach eigenen Angaben schon als Kind auf der Bühne. Im Juli 2022 erschien ihr Debütalbum „Mehr“, für das sie alle Instrumente der zehn Songs selbst eingespielt und das Album auch selbst produziert hat. Damals spielte sie zudem als Vorband von Kasalla im Rhein-Energie-Stadion. Das sei überwältigend gewesen, vor so großem Publikum in ihrer Heimatstadt zu spielen, sagte sie in einem Interview mit dieser Redaktion einmal. (gam)

Charly Klauser, Zweiklang-Tour, Auftakt am Montag, 30. November, im Nightwash-Club am Hohenstaufenring. Die Tickets kosten 34,50 Euro auf eventim.de.