Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (18. November) an der Anschlussstelle Köln-Chorweiler mindestens einmal auf einen fahrenden Mercedes geschossen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilen, ereignete sich der Vorfall gegen 18.40 Uhr, als das Fahrzeug gerade von der Bundesautobahn 57 abfuhr.

Der 47 Jahre alte Fahrer aus Köln hatte die A57 in Chorweiler verlassen und befand sich im Bereich des Zubringers in Fahrtrichtung Pesch. Dort durchschlug das Projektil frontal die Windschutzscheibe des Wagens und verfehlte den Mann nur knapp. Der 47-Jährige blieb unverletzt und wird betreut.

Hubschrauber nach Schussabgabe im Einsatz

Nach der Tat sperrten starke Einsatzkräfte den Bereich um den Tatort weiträumig ab. Bei der anschließenden Fahndung nach dem flüchtigen Schützen im näheren Umfeld kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Für die Spurensicherung am Tatort war ein Sprengstoffspürhund vor Ort.

Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Kölner Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, deren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat weiterhin andauern. (red)