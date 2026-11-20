Grauer Himmel, dicke Wolken, Sturm und viel Regen: Der November zeigt sich bislang häufig von seiner fiesen Seite. Nach der langen Trockenheit im Sommer drängt sich der Eindruck auf, dass es zurzeit besonders viel regnet. Aber stimmt das überhaupt? Fragen und Antworten.

Wie trocken war der Sommer?

Im Juli war es in Köln extrem trocken. Genauer gesagt: so trocken wie noch nie. An der Messstation am Flughafen Köln/Bonn wurden nur 6,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Das war nicht mal halb so viel Regen wie der bisherige Tiefstwert aus dem Juli 1983 mit 13,9 Litern pro Quadratmeter. Es entsprach nur sieben Prozent der langjährigen Durchschnittsmenge im Juli. Auch der Juni fiel mit 60,2 Litern (70 Prozent des Durchschnitts) sehr trocken aus. Dagegen war der August mit 89,6 Litern relativ normal (108 Prozent), während es im September mit 54,4 Litern erneut eher trocken war (81 Prozent).

Wann war die längste Dürrephase?

Vom 21. Juni bis zum 15. August regnete es in Köln so gut wie gar nicht. In den knapp acht Wochen (55 Tagen) fielen an vier Tagen insgesamt 8,2 Liter Regen. Das ist nur rund ein Zehntel der durchschnittlichen Niederschlagsmenge im Monat Juli.

Wann kehrte der Regen zurück?

In der zweiten Augusthälfte gab es neun Regentage. Die größte Menge fiel am 21. August mit 45,1 Litern. Nach sieben Regentagen im September war der Oktober mit zwölf Regentagen und 105,0 Litern besonders nass (162 Prozent der Durchschnittsmenge).

Wie sieht es aktuell aus?

Seit dem 10. November regnet es häufig und ausdauernd in Köln. Allein vom vergangenen Sonntag bis zum Dienstag erfasste die Messstelle am Flughafen 37,2 Liter Niederschlag. Der heutige Freitag ist der sechste Regentag in Folge. „Die Niederschläge in der Region Köln/Bonn hören erst zum Samstag hin auf“, erläutert Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor. Danach sei vorerst eher trockenes Wetter zu erwarten.

Hat es zuletzt extrem viel geregnet?

Nein, sagt Schmidt. „Wir erleben zurzeit typisches Novemberwetter mit atlantischen Tiefdruckgebieten, die flächendeckend Niederschläge bringen. Der Regen fällt momentan relativ gleichmäßig über einen längeren Zeitraum verteilt.“ Starkregen habe es in den vergangenen Tagen in Köln nicht gegeben. „Dafür müssten der Definition nach mehr als 25 Liter Niederschlag pro Stunde oder mehr als 35 Liter in sechs Stunden fallen.“ Auch die Warnkriterien für Dauerregen seien in der Region diese Woche nicht erfüllt worden, denn das bedeute mehr als 40 Liter Regen in zwölf Stunden oder mehr als 50 Liter in 24 Stunden.

Warum fühlt sich das Wetter für viele Menschen momentan total verregnet an?

Das habe wohl eher psychologische Gründe, meint der Meteorologe. Nach dem langen, trockenen Sommer werde das Novemberwetter offenbar anders wahrgenommen. „Fakt ist: Im Sommer fällt, statistisch gesehen, eine größere Menge Niederschlag als im Herbst und Winter. Die Wassermenge verteilt sich im Sommer aber meist auf wenige Tage, während es im Herbst und Winter häufiger regnet, aber in geringeren Mengen. Das führt dazu, dass diese Jahreszeiten als besonders regenreich gelten“, so Schmidt.

Hat es im November ausreichend geregnet?

„Am 17. November waren in Köln bereits 82 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge im Monat November erreicht“, erläutert der Wetterexperte. Vermutlich werde der Monat regenreicher als der Durchschnitt sein. Das sei auch gut so, betont Schmidt. „Die momentanen langanhaltenden Niederschläge sind wichtig, um die Böden richtig zu durchfeuchten und nach dem Dürresommer 2026 das Grundwasser und die Talsperren wieder aufzufüllen.“

Warum bilden sich teils riesige Pfützen in der Stadt?

„Aktuell liegen uns mehr als 100 Bürgermeldungen zur Pfützenbildung vor“, berichtet Birgit Konopatzki, Sprecherin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (Steb). Das seien deutlich mehr als in anderen Monaten, im Herbst sei das aber nicht ungewöhnlich. Dann liege oft viel Laub auf den Gullys oder daneben, wodurch sich Pfützen bilden würden. „Meist sind also gar nicht die Sinkkästen selbst verstopft, sondern das Wasser gelangt aufgrund des herumliegenden Laubs gar nicht erst zu den Gullys.“

Was ist, wenn der Gully verstopft ist?

Liegt Laub auf dem Gully, könnten Bürger helfen, indem sie die Blätter selbst vom Gullyrost fegen, so Konopatzki. Laufe das Wasser trotzdem auch nach 30 Minuten nicht ab, könne man die Steb anrufen unter 0221-221-26868. Keinesfalls dürfe man selbst das Gullyrost entfernen. Die Schlammfangeimer in den Gullys würden regelmäßig gereinigt, damit das Regenwasser gut abfließen kann. „In der Regel wird jeder Gully einmal im Jahr gereinigt. Unter Brücken, in Unterführungen oder an besonders sensiblen Stellen säubern wir sie mehrmals im Jahr“, erläutert Konopatzki. „Hinzu kommen Reinigungen aufgrund von Kundenmeldungen. Pro Tag werden so etwa 180 bis 200 Gullys, pro Jahr rund 135.000 Gullys gereinigt.“