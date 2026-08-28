Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern in Köln und der Region. Dabei kann es laut DWD zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 90 km/h sowie zu Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 25 l/m² pro Stunde kommen. Auch kleinkörniger Hagel ist demnach möglich. Die Warnung gilt zunächst bis 15 Uhr.

Bereits in der Nacht auf Freitag war es stürmisch in Nordrhein-Westfalen. Am Tag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, wie der DWD mitteilte. Schauer und örtliche Gewitter mit Starkregen und Hagel sind demnach auch abseits der aktuellen Unwetterwarnung möglich. Dazu kommen Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad und ein mäßiger Wind mit frischen bis teils starken Böen. Auch die Nacht zum Samstag wird regnerisch.

Am Samstag bleibt es laut DWD häufig bewölkt und zeitweise kommt Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Am Sonntag wird es etwas freundlicher. Es soll heiter bis wolkig werden, vereinzelt ziehen noch Schauer durch. Dabei weht ein mäßiger Wind aus Südwest mit frischen bis starken Böen. Auch zum Start in die neue Woche ist zunächst keine deutliche Wetterbesserung in Sicht. (dpa/red)