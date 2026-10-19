Die Eisenbahnbrücke an der Deutz-Mülheimer-Straße ist für viele Lastwagenfahrer ein Alptraum. Nur wenige Tage nach dem letzten Unfall hat sich dort am Montagmorgen (19. Oktober) erneut ein Lkw festgefahren.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, fuhr sich gegen 7.40 Uhr ein mit Schokolade beladener Laster unter der Brücke fest.

Statiker prüfte Eisenbahnbrücke

Verletzt wurde niemand, es blieb beim Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war der Bereich gesperrt. Gegen 10 Uhr konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Geborgen wurde der ramponierte Schoko-Lkw dann gegen 11.30 Uhr. Ein Statiker begutachtete laut Polizei die Brücke und gab Entwarnung.

Zuletzt hatte sich am 10. Oktober ein Fahrzeug an der „Idiotenbrücke“ festgefahren. Ein Lkw war mit seinem unbeladenen Auflieger an der Brücke hängen geblieben. Am 18. Juni war ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster gegen das Bauwerk gerammt. Er flüchtete, konnte aber wenig später von der Polizei in der Nähe gestellt werden. (red)