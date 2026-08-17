Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Köln und Bonn drei Männer festgenommen, die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Bei routinemäßigen Kontrollen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Männer von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Strafvollstreckung ausgeschrieben waren. Da keiner der drei seine Geldstrafe bezahlen konnte, mussten sie Ersatzfreiheitsstrafen antreten.

Am Freitag (14. August) wurde im Kölner Hauptbahnhof ein 41-jähriger Deutscher kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Er konnte die Geldstrafe von 3.990 Euro nicht bezahlen und wurde für eine 130-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf gebracht.

Konnten Strafe nicht zahlen: Festgenommene in Haft

In der Nacht zu Sonntag nahmen die Einsatzkräfte ebenfalls im Kölner Hauptbahnhof einen 24-jährigen Syrer fest. Er wurde wegen Diebstahls gesucht. Da er die Strafe von 2.360 Euro nicht aufbringen konnte, kam er für 59 Tage in die JVA Köln-Ossendorf.

Kurze Zeit später wurde im Bonner Hauptbahnhof ein 43-jähriger ungarischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vor. Da er die geforderte Geldstrafe von 150 Euro nicht zahlen konnte, wurde er für eine fünftägige Ersatzfreiheitsstrafe an den Polizeigewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Bonn übergeben. (red)