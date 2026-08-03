Ein Wagen hat sich am Montagmorgen (3. August) auf der A59 überschlagen. Zuvor hatte er ein anderes Auto touchiert.

Das Unglück ereignete sich kurz nach 7 Uhr zwischen Flughafen und Dreieck Porz in Fahrtrichtung Bonn. Der Verkehr läuft derzeit lediglich über den ersten Überholstreifen.

Fahrer verletzt – Rettungsdienst im Einsatz

Nach ersten Informationen der Polizei wollte der Autofahrer auf die Autobahn auffahren. Als er vom Verzögerungsstreifen auf den ersten Fahrstreifen ziehen wollte, kam es zur Kollision.

Daraufhin überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach auf dem Standstreifen liegen. Wie schwer der Fahrer verletzt wurde, ist noch unklar. Ein Rettungswagen wurde laut eines Polizeisprechers angefordert. (red)