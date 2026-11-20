Die Stadt hat das geplante Auswahlverfahren für gewerbliche E-Scooter gestartet. Zuletzt waren durch Sondernutzungserlaubnisse teilweise mehr als 19.000 Roller von sechs Anbietern zugelassen. Durch das Auswahlverfahren begrenzt die Stadt die Zahl der Fahrzeuge auf 9.999 und die Zahl der Anbieter auf drei. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 20. Dezember. Ab April 2027 sollen die ausgewählten Anbieter eine Genehmigung für zwei Jahre bekommen. Das Gesamtkontingent wird gleichmäßig auf drei Firmen verteilt, jede darf bis zu 3.333 Fahrzeuge anmelden.

Im Auswahlverfahren prüft die Stadt die eingereichten Konzepte zunächst nach Mindestkriterien. Dabei geht es unter anderem um die technische Ausstattung der Fahrzeuge sowie um Kunden- und Datenmanagement.

E-Scooter in Köln: Konzepte werden nach vier Kriterien bewertet

Die Konzepte, die die Mindestkriterien erfüllen, werden dann in vier Kriterien qualitativ nach Punkten bewertet. Mit 30 Prozent am höchsten gewichtet ist das Kriterium „Abstellung und Ausbringung der Fahrzeuge“. Dabei geht es um die Sensibilisierung der Kunden über ordnungsgemäßes Abstellen, die Kontrolle der Abstellbereiche oder Maßnahmen gegen falsch abgestellte oder anderweitig gefährlich positionierte Fahrzeuge.

Ridemovi, Bolt, Lime, Dott, Ryde, Voi: Aus den sechs Anbietern sollen in Köln nun drei werden. Copyright: Arton Krasniqi

Die weiteren Kriterien lauten „Fahrbetrieb und Sicherheit“, „Flottenmanagement und Beitrag zu städtischen Mobilitätszielen“ und „Kundenservice und Vorgehen bei Beschwerden“. Die drei Bewerber mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhalten eine Sondernutzungserlaubnis für zwei Jahre.

35 Prozent der Flotte müssen Kölner Außenbereiche abdecken

In der Sondernutzungserlaubnis, die für die drei Gewinner des Auswahlverfahrens gilt, hat die Stadt zudem zahlreiche Auflagen aufgeführt. Nur maximal 600 der 9999 E-Scooter dürfen demnach zu Beginn eines Geschäftstages in der Innenstadt stehen. Mindestens 35 Prozent der Flotte müssen den „Außenbereich“ der Stadt abdecken. Der Rest der Fahrzeuge steht in der „Kernstadt“, die sich linksrheinisch bis nach Bayenthal, Sülz, Ehrenfeld, Ossendorf, Nippes und Riehl und rechtsrheinisch bis nach Mülheim und Vingst erstreckt.

An den Gebühren pro Fahrzeug und Monat von 7,10 bis 10,80 Euro je nach Standort ändert sich nichts. Die Gebühren bleiben damit im bundesweiten Vergleich deutlich höher als in anderen Großstädten.

Pro Standort dürfen ab April maximal fünf Fahrzeuge abgestellt werden. Die Anbieter müssen dies täglich kontrollieren und Fahrzeuge gegebenenfalls umverteilen. Ausnahmen bilden größere Stationen wie am Hauptbahnhof. Die Anbieter müssen der Stadt einen Kontakt für Beschwerden oder Mitteilungen benennen, der 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Auch auf den Fahrzeugen müssen Kunden eine Mailadresse und eine Telefonnummer für die Kontaktaufnahme finden.

„Zunehmende Konflikte und Unfallzahlen“

Hintergrund des Auswahlverfahrens sind laut Stadt „die zunehmenden Konflikte und Unfallzahlen und die zuletzt steigende Anzahl von Fahrzeugen und Anbietern“. Diese machten „eine tiefgreifendere Steuerung erforderlich“.

Die Stadt hatte bereits 2022 ein Auswahlverfahren angepeilt und ein Jahr später wieder verworfen. Begründet wurde das damals mit dem hohen Personal- und Zeitaufwand sowie mit dem Ausbau von Mobilstationen, an denen die Fahrzeuge geordneter abgestellt werden können. Dieses Netz soll weiterhin ausgebaut werden. Langfristiges Ziel der Stadt ist es, ein rein stationsgebundenes Verleihsystem einzurichten. Bis das Netz an Mobilstationen dazu dicht genug ist, gilt zumindest außerhalb der Altstadt weiterhin das sogenannte Freefloating-System, bei dem E-Scooter überall abgestellt werden können. Ausnahmen sind Verbotszonen wie Grünflächen oder Gewässer.