Nachdem ein Zeuge Schüsse von einem Balkon in Köln-Bickendorf gemeldet hatte, haben Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstagnachmittag (8. Oktober) die Wohnung eines 16-Jährigen durchsucht.

Der Zeuge hatte die Polizei gegen 13.50 Uhr alarmiert, weil der Jugendliche vom Balkon eines Hauses am Ossendorfer Weg mit einer Waffe geschossen haben soll. Einsatzkräfte trafen daraufhin den 16-Jährigen sowie seine Mutter in der Wohnung an.

Messer, Schlagringe, Wurfstern und Pistolen gefunden

Mit Zustimmung der Mutter durchsuchte die Polizei sein Zimmer in Bickendorf. Dabei fanden sie laut Pressemitteilung unter anderem zwei Softair-Pistolen, eine Gaspistole, zahlreiche Messer, Schlagringe und einen Wurfstern.

Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte Aufbruchswerkzeug, Feuerwerkskörper und auf dem Balkon einen als gestohlen gemeldeten E-Scooter sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Jugendlichen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz. (red)