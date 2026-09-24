Ausstellung in MMC-Studios„Bubble Planet“ wird in Köln wegen hoher Nachfrage verlängert

Die Ausstellung „Bubble Planet“ wird in Köln wegen der „riesigen Nachfrage“ bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch (23. September) mit. Damit bleibt das farbenfrohe Erlebnismuseum in Ossendorf auch über die Herbst- und Weihnachtsferien hinaus geöffnet. Neue Termine für die immersive Ausstellung der Explorado Group sind demnach ab sofort buchbar.

„Bubble Planet“ in Köln-Ossendorf bietet interaktive Erlebnisbereiche

Ursprünglich sollte „Bubble Planet“ nur bis Anfang November in Köln zu sehen sein. Die Schau ist international seit rund drei Jahren unterwegs, in Deutschland war sie zuvor nur in Berlin zu sehen. Seit dem 9. Mai können Besucherinnen und Besucher in den MMC-Studios in eine Welt aus Licht, Farben und Seifenblasen eintauchen.

Die Ausstellung umfasst mehrere interaktive Erlebnisbereiche: Dazu gehören ein riesiges Bällebad, Spiegelräume mit Tausenden Lichtern, ein Ballonraum, Riesenseifenblasen und eine virtuelle Ballonfahrt. Viele der Installationen sind als Fotomotive konzipiert und laden dazu ein, die eigenen Eindrücke direkt in sozialen Netzwerken zu teilen.

Der Rundgang im Erlebnismuseum an der Butzweilerstraße 255 in Ossendorf dauert nach Angaben der Veranstalter etwa 60 bis 90 Minuten. Tickets und weitere Informationen gibt es über die offiziellen Verkaufsplattformen. (red)