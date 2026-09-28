Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht zu Montag (28. September) eine Pizzeria in Köln-Ossendorf ausgeraubt haben. Die Täter flüchteten mit der Beute.

Gegen 22.50 Uhr betraten die Unbekannten das Lokal an der Rochusstraße/Frohnhofstraße. Sie forderten die Tageseinnahmen und bedrohten den 50-jährigen Inhaber und einen 67-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer. Zudem sprühten die Angreifer den beiden Männern Pfefferspray ins Gesicht und griffen in die Kasse. Anschließend flüchteten sie in Richtung Margaretastraße.

Polizei Köln sucht Zeugen und Zeuginnen

Laut Polizeiangaben sollen die Täter etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und circa 30 Jahre alt sein. Beide waren mit einem dunklen Schal maskiert. Einer der Täter trug einen dunklen Kapuzenpullover mit einem weißen Logo auf der Brust, eine kurze Hose und eine dunkle, umgedrehte Kappe. Sein Komplize war mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Kapuze und einer langen schwarzen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zur Tat oder zu den Verdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)