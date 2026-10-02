Nach mehreren Raubüberfällen auf Fans von Borussia Mönchengladbach hat die Polizei am Donnerstagmorgen (1. Oktober) die Wohnung eines 17-jährigen Tatverdächtigen im Kreis Heinsberg durchsucht. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Mai und September am Bahnhof in Köln-Ehrenfeld an mindestens drei Übergriffen beteiligt gewesen zu sein.

Täter hatten es auf Trikot und Fanschal abgesehen

Am 16. Mai soll der Jugendliche gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten einen Fan auf dem Bahnsteig umringt, geschlagen und getreten haben, um dessen Fanschal zu rauben. Bei zwei weiteren Vorfällen am 15. August und am 5. September soll der 17-Jährige erneut Fußballfans angegriffen und bedroht haben. Laut Polizei forderten die Täter die Herausgabe eines Trikots und eines Schals. In einem der Fälle ging eine Zeugin erfolgreich dazwischen.

Durch die Auswertung von Videomaterial konnten szenekundige Einsatzkräfte der Polizei den 17-Jährigen als mutmaßlichen Täter identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Köln erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die elterliche Wohnung des Jugendlichen im Kreis Heinsberg.

Ermittlungen führen zu weiterem Tatverdächtigen

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem mutmaßliche Tatbekleidung und Mobiltelefone sicher. Die Ermittlungen ergaben zudem Hinweise auf einen weiteren, 14 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zu den Taten und zu einem möglichen dritten Beteiligten dauern an. (red)