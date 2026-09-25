Harald Schmidt (59) wäre sehr dafür, wenn seine Wahlheimat Köln die Olympischen Spiele bekäme. „Ich fände es toll. Ich fände es super. Ich bin absolut dafür“, sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur. „Weil es immer was für die Stadt und diese Region, wo es stattfindet, bringt.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Samstag (26.9.) den deutschen Olympia-Bewerber für 2036, 2040 und 2044 verkünden. Im Rennen sind noch München und die Region Rhein-Ruhr mit der Kernstadt Köln.

Harald Schmidt: „Ich finde Köln super“

Schmidt – selbst gebürtiger Schwabe – sagte, die Region Rhein-Ruhr müsse sich nicht verstecken. „Man muss auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Wir haben natürlich, wenn das Nordrhein-Westfalen wird, im Münsterland fantastische Locations für die Reitwettbewerbe, wo ich auch Reiten nicht erklären muss. Natürlich ist es nicht Versailles, ja, aber ich bin absolut sicher: Es gibt immer einen Schub, und ich fände es toll, wenn es klappt.“

Was Köln betreffe, sei er ohnehin restlos überzeugt. „Seit es schick geworden ist, auf Köln einzudreschen, bin ich sozusagen Urkölner“, versicherte er. „Ich könnte ja jederzeit woanders leben, aber ich finde Köln super.“ (dpa/red)