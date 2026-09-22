In einem Wohnhaus an der Johann-Bendel-Straße in Köln-Mülheim ist am Dienstagabend (22. September) ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Bewohner Essen auf dem Herd stehen lassen. Gegen 19.13 Uhr ging der entsprechende Anruf von der Feuerwehr bei der Polizei ein.

Der Brand konnte gelöscht werden. Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort war der Bewohner anschließend auf dem Weg ins Krankenhaus. Schwer verletzt wurde niemand.

Im Gebäude war nach dem Feuer noch deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Das Haus ist nach Angaben der Einsatzkräfte jedoch weiterhin bewohnbar und muss nun durchgelüftet werden.